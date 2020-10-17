Yangın çıkan evinin bir odasını dava süreci nedeniyle 8 yıldır muhafaza ediyor - Son Dakika

Yangın çıkan evinin bir odasını dava süreci nedeniyle 8 yıldır muhafaza ediyor

17.10.2020 11:07
Yangın çıkan evinin bir odasını dava süreci nedeniyle 8 yıldır muhafaza ediyor, System.String[]

Burdur'da evlerinde çıkan yangında ellerinde ve kulaklarında oluşan ağır yanıklardan dolayı oğlu yüzde 61 engelli hale gelen İsa Gürdal, açtığı dava süreci devam ettiği için 8 yıldır yanan odayı muhafaza ediyor.

Burdur'da evlerinde çıkan yangında ellerinde ve kulaklarında oluşan ağır yanıklardan dolayı oğlu yüzde 61 engelli hale gelen İsa Gürdal, açtığı dava süreci devam ettiği için 8 yıldır yanan odayı muhafaza ediyor.

Burdur'un Bucak ilçesi Karacaören köyü Arpalık mevkisinde iki oğlu ve eşiyle yaşayan İsa Gürdal, 2012'de bir alışveriş merkezinden televizyon aldı.

Televizyonun kurulumundan 3 ay sonra evde çıkan yangında o dönem 2,5 yaşındaki Melih (11) ve onu kurtarmaya çalışan annesi Melek Gürdal'ın (35) vücutlarında yanıklar oluştu.

Anne Gürdal, Bucak Devlet Hastanesinde, oğlu Melih ise Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık beş ay yanık tedavisi gören, ellerinde ve kulaklarında ağır yanıklar oluşan çocuk, yüzde 61 engelli hale geldi. Anne Melek de ise kalıcı bir sağlık problemi olmadı.

Yangının izlerini vücudunda taşıyan Melih, ailesinin desteğiyle yaşamını sürdürüyor.

Baba İsa Gürdal ise yangının marketten aldığı televizyondan kaynaklandığını savunarak, 2013'te olayı yargıya taşıdı. Televizyonun montajını yapan teknik ekip, yargılandıkları davada beraat etti. Bunun üzerine Gürdal, 2015'te 450 bin liralık tazminat davası açtı.

Gürdal, dava henüz sonuçlanmadığı ve zaman zaman incelemeler yapıldığı için odayı yangının izleriyle muhafaza ediyor.

Davanın sonuçlanmasını istiyorlar

Gürdal, AA muhabirine, yangın çıktığında iş yerinde olduğunu, arkadaşlarının haber vermesiyle evine geldiğini söyledi.

Oğlunun günlerce hastanede kaldığını, yüzü, kulağı ve ellerinden onlarca kez ameliyat olduğunu aktaran Gürdal, dışarıya çıktıklarında Melih'e dikkatli bakılmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.

Gürdal, yaşadıklarının kolay olmadığını, bu nedenle olayı yargıya taşıdığını belirterek, "Kaldığımız 3 odalı evin bir odası yanık vaziyette duruyor. Zaman zaman bilirkişi incelemesi olduğu için yanan odayı 8 yıldır olduğu gibi muhafaza ediyoruz. Bir an önce davanın sonuçlanmasını istiyorum. Melih ilk zamanlar daha çok korkuyordu. Olayı atlatması çok zor oldu, uykusundan sürekli bağırarak uyanıyordu." ifadesini kullandı.

Odanın kapısı bilirkişi, keşif ve hakim geldiğinde açılıyor

Anne Melek Gürdal ise evinin yine yanacağı korkusuyla yaşadığını ifade etti.

Oğlunu yangının içinden alıp çıkardığını vurgulayan Gürdal, "Benim de yanıklarım vardı ama oğlumun acısından kendimi hiç fark etmedim. Tek derdim oğlumun iyi olmasıydı. Dava sonuçlanır sonuçlanmaz odayı da eski haline getireceğiz." dedi.

Ailenin avukatı Anıl Yetişgin de 2015'te Bucak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde televizyon şirketi ve market aleyhine 450 bin liralık tazminat dava açtıklarını, itiraz üzerine alınan son bilirkişi raporlarında yangının televizyondan çıktığının rapor edildiğini bildirdi.

Ailenin dava sonuçlanana kadar odayı olduğu gibi bırakmayı istediğini vurgulayan Yetişgin, "Burası bütün tozlarıyla, yangın izleriyle korunuyor. Oda sürekli kilitli ve sadece bilirkişi, keşif ve hakim eve gittiğinde kapısı açılıyor. Bu zamana kadar odada 3 kez bilirkişi incelemesi yapıldı. Dava sonuçlanana kadar odanın olduğu gibi korunması kararını aldık." diye konuştu.

Engelli, Yangın, Burdur, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangın çıkan evinin bir odasını dava süreci nedeniyle 8 yıldır muhafaza ediyor - Son Dakika

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