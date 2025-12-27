Yangın Haberi Anneyi Yıktı - Son Dakika
Yangın Haberi Anneyi Yıktı

27.12.2025 15:19
Yangın Haberi Anneyi Yıktı
Mersin'de yangın haberini alan anne, feryat edip sinir krizi geçirdi.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak'taki tek katlı evde bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Baba H.T.'nin işte, annen A.T.'nin de markete alışverişe gittiği sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. 300 metre uzaklıktaki marketten dönünce yangını fark eden A.T.'nin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin de yardımlarıyla yangın söndürülürken, bu sırada evde olan Poyraz T. ile kardeşi Ayaz T.'nin cansız bedenleri bulundu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNE HABERİ ALDIKTAN SONRA FERYAT ETTİ

Mersin'in Silifke ilçesinde Poyraz Efe Türker ile kardeşi Ayaz Emre Türker'in hayatını kaybettiği yangının haberini alan anne Ayşenur Türker'in feryat ettiği anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Komşuları ve yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılan anne, sinir krizi geçirdi.

Kaynak: DHA

