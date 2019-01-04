Yangında Ölen Öğrenci ve Öğretmenler Unutulmadı

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde, 6 yıl önce çıkan yangında ölen bir öğrenci ile 2 öğretmen, düzenlenen törenle anıldı.
Doğubayazıt'a 15 kilometre uzaklıktaki Ortadirek Köyü İlkokulunda 24 Aralık
2003 yılında çıkan yangında hayatını kaybeden 10 yaşındaki öğrenci Okan Kömürcü ve öğretmenler Burçin Uysal
ile Aysun Karalar
için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi.
Programda, Ortadirek köyü ilk ve ortaokulu öğretmenleri ve öğrencilerince yangında yaşamını yitiren öğretmenlerin hayatlarının anlatıldığı şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.
Oratoryo gösterisiyle devam eden program, yangında ölen öğrenci ve öğretmenler için yapılan duayla son buldu.
Programa, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Zafer Engin, Cumhuriyet Başsavcısı İdris Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, İlçe Müftüsü Adem Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Ortadirek Köyü İlkokulunda 24 Aralık 2003 yılında, 10 yaşındaki öğrenci Okan Kömürcü'nün sobayı tutuşturması sırasında yangın çıkmıştı.
Olayda Kömürcü'nün yanı sıra onu kurtarmak isteyen öğretmenler Burçin Uysal ile Aysun Karalar hayatını kaybetmişti.