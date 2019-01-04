Son Dakika Haberleri: Yangında Ölen Öğrenci ve Öğretmenler Unutulmadı

Yangında Ölen Öğrenci ve Öğretmenler Unutulmadı

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 6 yıl önce çıkan yangında ölen bir öğrenci ile 2 öğretmen, düzenlenen törenle anıldı.

Yangında Ölen Öğrenci ve Öğretmenler Unutulmadı, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 6 yıl önce çıkan yangında ölen bir öğrenci ile 2 öğretmen, düzenlenen törenle anıldı.

Doğubayazıt'a 15 kilometre uzaklıktaki Ortadirek Köyü İlkokulunda 24 Aralık 2003 yılında çıkan yangında hayatını kaybeden 10 yaşındaki öğrenci Okan Kömürcü ve öğretmenler Burçin Uysal ile Aysun Karalar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi.

Programda, Ortadirek köyü ilk ve ortaokulu öğretmenleri ve öğrencilerince yangında yaşamını yitiren öğretmenlerin hayatlarının anlatıldığı şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.


Oratoryo gösterisiyle devam eden program, yangında ölen öğrenci ve öğretmenler için yapılan duayla son buldu.


Programa, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Zafer Engin, Cumhuriyet Başsavcısı İdris Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, İlçe Müftüsü Adem Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ortadirek Köyü İlkokulunda 24 Aralık 2003 yılında, 10 yaşındaki öğrenci Okan Kömürcü'nün sobayı tutuşturması sırasında yangın çıkmıştı.

Olayda Kömürcü'nün yanı sıra onu kurtarmak isteyen öğretmenler Burçin Uysal ile Aysun Karalar hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:33 Kaynak: AA

Aralık, Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Tutuklandı Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var

Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz Yasak Aşk Cinayetinin Kilit İsmi Konuştu: İlişkimiz Cinsel Boyuta Varmıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:33:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangında Ölen Öğrenci ve Öğretmenler Unutulmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]