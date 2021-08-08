Nilüfer ilçesi Gölyazı mahallesinde Bursa Karacabey yolunun kenarındaki çalılık alanda yangın çıktı. Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar yangını görür görmez araçlarını durdurup yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşların zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Duyarlı vatandaşların örnek davranışı gören herkesin takdirini kazandı.

Vatandaşların araçlarından inerek yangın tüpleri ve pet şişelerdeki su ile yangını söndürmeleri dikkat çekti.

BURSA - Bursa 'da İzmir yolu kenarında başlayan ot yangınını gören vatandaşlar araçlarını durdurup yangına müdahale etti.

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