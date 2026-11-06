Yapay Zeka ve Bulut Dünyasının Gündemi Future of AI & Cloud Summit 2026’da Belirlendi! - Son Dakika
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Yapay Zeka ve Bulut Dünyasının Gündemi Future of AI & Cloud Summit 2026’da Belirlendi!

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Yapay Zeka ve Bulut Dünyasının Gündemi Future of AI & Cloud Summit 2026’da Belirlendi!
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Türkiye’nin en kapsamlı yapay zeka ve bulut teknolojileri zirvesi Future of AI & Cloud Summit 2026, sektörün önde gelen teknoloji liderleri ve iş dünyasının karar vericilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

CXO Medya ve Future of Consultancy organizasyonuyla düzenlenen zirvede, otonom yapay zeka ajanlarından yeni nesil bulut altyapılarına, dijital egemenlikten kurumsal dönüşüm stratejilerine kadar teknoloji dünyasının geleceğini belirleyen gelişmeler ele alındı. Günün sonunda düzenlenen Future of AI & Cloud Awards 2026 ile yenilikçi projeler ve başarılı uygulamalar ödüllendirildi.

Yapay zeka ve bulut teknolojilerinin kurumsal rekabette yarattığı değişimi odağına alan Future of AI & Cloud Summit 2026, 4 Kasım 2026 tarihinde Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’da gerçekleştirildi. CXO Medya ve Future of Consultancy organizasyonuyla hayata geçirilen zirve; CIO’ları, CTO’ları, üst düzey teknoloji yöneticilerini, sektör temsilcilerini ve iş dünyasının karar vericilerini bir araya getirdi.

Teknolojinin yalnızca operasyonel süreçleri destekleyen bir araç olmaktan çıkarak kurumların stratejik kararlarını, iş modellerini ve rekabet gücünü doğrudan şekillendirdiği yeni dönemde gerçekleştirilen organizasyon, sektörün farklı alanlarından liderlerin deneyimlerini paylaştığı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Gün boyunca düzenlenen üst düzey paneller, keynote sunumları, açık tartışmalar ve Fireside Chat oturumlarında yapay zekanın kurumsal ölçekte yaygınlaşması, bulut teknolojilerinin değişen mimarisi, veri yönetimi, güvenlik, yönetişim ve teknoloji yatırımlarının somut iş sonuçlarına dönüştürülmesi kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Yapay Zeka Çağında Rekabetin Kuralları Yeniden Yazılıyor

Zirvenin açılışında CXO Medya Kurucusu Murat Yıldız ve Future of Consultancy Kurucusu Sarper Türkay, teknoloji ekosisteminin gelişimi ve sektör liderlerini bir araya getiren organizasyonların önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Murat Yıldız, teknoloji dünyasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi, yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve sektörün geleceğine yön veren buluşmaların sürdürülmesi konularına dikkat çekti. Sarper Türkay ise yapay zeka ve bulut teknolojilerinin iş dünyasında yarattığı değişimin, kurumların teknoloji stratejilerini yeniden ele almasını gerektirdiğini vurguladı.

Farklı sektörlerin teknoloji liderlerini buluşturan tartışma, dijital dönüşümün yalnızca teknolojik altyapıların yenilenmesiyle sınırlı olmadığını; kurum kültüründen karar alma mekanizmalarına kadar uzanan kapsamlı bir değişimi beraberinde getirdiğini ortaya koydu.

Zirvenin öne çıkan isimlerinden biri de Microsoft Türkiye'nin eski Genel Müdürü ve Turkcell'in eski CEO'su, Kuika ve System Optima Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv oldu. Ciliv, “Winning Formula” başlıklı keynote konuşmasıyla Future of AI & Cloud Summit 2026 sahnesinde yer aldı.

Bulut 3.0 ve Otonom Yapay Zeka, Kurumsal Altyapıları Yeniden Tanımlıyor

Zirvenin öne çıkan gündemlerinden biri, yapay zekanın temel komutlarla çalışan sistemlerden otonom ajanların karmaşık iş süreçlerini yönetebildiği yeni bir aşamaya geçişi oldu.

Yapay zeka ajanlarının birbiriyle koordineli çalışması, kurumsal uygulamalar arasında kesintisiz veri akışının sağlanması ve akıllı otomasyonun ölçeklendirilmesi gibi konular, geleceğin dijital altyapılarının nasıl şekilleneceğine ilişkin tartışmaların merkezinde yer aldı.

Bulut bilişimin egemen, hibrit ve düşük gecikmeli mimarilerle geliştiği Bulut 3.0 döneminde, kurumların veri üzerindeki kontrolünü korurken esneklik ve performans ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği vurgulandı.

Future of AI & Cloud Awards 2026 ile Yenilikçi Projeler Ödüllendirildi

Zirvenin finalinde gerçekleştirilen Future of AI & Cloud Awards 2026, yapay zeka ve bulut bilişim alanında yenilikçi projeler geliştiren, teknolojiyi somut iş sonuçlarına dönüştüren ve sektörlerinde fark yaratan kurumların başarılarını görünür kıldı.

Üst düzey teknoloji yöneticileri, akademisyenler ve sektörün fikir önderlerinden oluşan jüri tarafından şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilen projeler, güncel teknolojiler ve uygulama modelleri esas alınarak belirlenen kategorilerde ödüllendirildi.

Ödül programıyla yalnızca başarılı uygulamaların takdir edilmesi değil, aynı zamanda gelecekte hayata geçirilecek yapay zeka ve bulut projelerine örnek oluşturabilecek çalışmaların teknoloji ekosistemiyle buluşturulması hedeflendi.


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