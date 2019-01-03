Yapı Kredi Play'in Desteklediği Genç Kristal Yaratıcılık Yarışması Sona Erdi

30. yılını kutlayan Kristal Elma'nın ilk kez bu sene ön ayak olduğu ve sektöre hazırlanmak isteyen gençleri hedefleyen 'Genç Kristal Yaratıcılık Yarışması' tamamlandı. Yapı Kredi Play desteğiyle Kristal Elma online başvuru sistemi üzerinden yürütülen yarışmanın başvuru süreci 7 Kasım – 12 Aralık tarihleri arası gerçekleştirildi. Genç Kristal Yaratıcılık Yarışması olarak adlandırılan ve üniversiteli öğrencilerin öne çıkmasını sağlayan yarışma akademya ile sektörün bağını güçlendirecek bir altyapı hazırladı.

Öğrenciler aynı üniversitenin güzel sanatlar veya iletişim fakültelerinden olmak kaydıyla 2 kişilik takımlar halinde katılım gösterdiler. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada Türkiye'nin geleceğinde kodlamanın (coding) yeri ve önemi konulu bumper ad'ler yarıştı. Başvurularda yazılımın yaş, cinsiyet, coğrafya gibi kısıtları olmadığı, herkesin öğrenip uygulayabileceği ve özgün/büyük fikirlerle dünyayı değiştirebileceği bir araç olduğu mesajını vermesi koşulu arandı.

Jüri kurulunda Reklamcılık Vakfı Başkanı Lize Karaboğa, Yapı Kredi Marka Yönetimi Direktörü Arda Öztaşkın, TBWA Metin Yazarı Cantekin Güngör, Mullen Lowe Metin Yazarı Can Demir, Kompüter Metin Yazarı Metehan Ardıç, Manajans JWT/Kreatif Grup Başkanı Ümit Taşlı, Tribal Reklam Yazarı Merve Selamet, Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gül Şener ve Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Serpil Yıldız Özdemir yer aldı. Jüri değerlendirmeleri online sistem üzerinden oylama sonucunda oluşan kısa listenin yüz yüze jüri oylaması ile sonlandı.

Reklamcılık Vakıf Başkanı Lize Karaboğa Genç Kristal Yaratıcılık Yarışması ile ilgili görüşleri şu şekilde yer aldı: 'Kristal Elma'nın 30. Yılında ilk defa düzenlediğimiz Genç Kristal yarışması sektörde önemli bir boşluğu dolduracak. Gelişerek büyüyeceğine inandığımız Genç Kristal, Reklamcılık Vakfı'nın insan kaynağının gelişmesi ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırılmasına yönelik misyonu açısından önemli bir kilometre taşı.'

Birinci olan finalist ekip Yapı Kredi Play'den iki adet Go Pro Hero5 Black ile Genç Kristal ödül heykelciğinin sahibi oldu. Kazanan ekibin yarışma ile ilgili açıklamaları ise şu şekilde oldu:Çisem Köken: 'Hedeflerime "Ajans hayatımın ilk 2 yılında Kristal alacağım!" maddesini eklerken şimdi daha mezun olmadan Genç Kristal'e sahip olmanın mutluluğunu yaşıyorum! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kadar kısa olan reklamımızın altı saniyesinin arkasında kafa patlatmalar, uğraşlar, küçük krizler, mucizeler, tatlı yorgunluklar var. Her aşamada da hiç eksilmeyen bir duygu; fikrimizi gerçekleştirmenin devasa mutluluğu!'

Emre Dayanç: 'Ne diyebilirim ki her reklamcı gibi ben de ilk Kristalimin hayalini kurarken karşımıza böyle bir fırsatın çıkması bize çok büyük bir şans oldu. Yumruklarımızı büyük heyecanla tokuşturup başladığımız projeyi yine aynı heyecanla bitirmenin mutluluğu çok başkaymış. Haberi aldığımdan beri olimpiyatlara hazırlanırmışcasına evde koşmalar, Facebook'ta ilkokul arkadaşları bulmacalar, soyağacından bulabildiğim kadar akrabaya telefonlar.'