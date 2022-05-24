YAPI TASARIM YARIŞMASI'NDA KAZANANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU - Son Dakika
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YAPI TASARIM YARIŞMASI'NDA KAZANANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

24.05.2022 11:49
YAPI TASARIM YARIŞMASI'NDA KAZANANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından, 'Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen Yapı Tasarım Yarışması'nda kazananlar ödüllerine kavuştu.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından, 'Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen Yapı Tasarım Yarışması'nda kazananlar ödüllerine kavuştu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın ödül töreni Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleşti. Ödül törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon birimi, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla özel bir kanunla kuruldu. İstanbul'da bin 402 okul, 1999 ve öncesinde yapılmış. Bunların hepsinin tek tek deprem etütlerini yaptık. Sadece 57 okul depreme dayanıklı çıktı. Geri kalanlardan 357'sini yıktık, yeniden yaptık, 735'ini güçlendirdik. Bu işin yüzde 93'ünü bitirdik, 3-4 yıl içinde geri kalanları da tamamlayacağız. Arsayı olabildiğince verimli kullandık ama estetik de yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Vali Yerlikaya "Beton soğuk bir kavram. Betonlaşmak, betonlaştırdınız deniyor. İnsan yaşamı için su nasıl elzemse, çimento da bizim barınmamız için olmazsa olmaz kavramlardan biri. Ancak betonla tasarımı öyle bir hale getirmeliyiz ki sıcak, kuşatan, gördüğümüz zaman onun bu hale bürünmesine vesile olan insan zekası, insanın yaratıcılığı ve örnek alınış hale getirilişini de göstermemiz gerekiyor. Bunun altını çizen her türlü yarışın, rekabetin anlamı büyük" dedi.

Konuşmaların ardından, dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi.

14 ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU

Törende, profesyonel kategorisinde Dilara Demiralp ve Uğur İmamoğlu'nun "Ekoton" projesi birinci, Aslı Erdem, Merve Nur Başer ve Fatma Zeynep Önsiper'in, "Concrete Jungle" projesi ikinci, Efe can Kuyusuz, Volkan Kaya, Metin Ali Liman, Mustafa Tayyip Kaynar ve Bayram Altındağ'ın, "Temas " projesi üçüncü oldu. Kategorideki 4 projeye ise eşdeğer mansiyon ödülü verildi.

Melis Beril Yemişçi, Melis Pınarel ve Dilşad Kurdak, "Beton Motus" projesiyle öğrenci kategorisinin birincisi olurken, Yeliz Kaya, Furkan Berke Çilesizoğlu, İlayda Ömer ve Kurtuluş Atasever "Ningen" projesiyle ikincilik, Mertcan Demirhan, Umut Can Korkmaz, Emil Aliyev ve Yusuf Çoşan, "Sarnıç" projesiyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Küf-Beton, Paraboloid Kenet Kavuşma, Döngü ve PAR-KUR projeleri eşdeğer mansiyon ödüllerine layık görüldüğü ödül gecesinde toplam 295 bin lira ödül dağıtıldı.

YAPI TASARIM YARIŞMASI'NDA KAZANANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU
YAPI TASARIM YARIŞMASI'NDA KAZANANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU
YAPI TASARIM YARIŞMASI'NDA KAZANANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU
YAPI TASARIM YARIŞMASI'NDA KAZANANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Rahmi Koç Müzesi, Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAPI TASARIM YARIŞMASI'NDA KAZANANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: YAPI TASARIM YARIŞMASI'NDA KAZANANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU - Son Dakika
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