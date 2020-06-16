Yapımcı Zeynep Atakan "Uluslararası Göç Filmleri Festivali"nde gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Yapımcı Zeynep Atakan "Uluslararası Göç Filmleri Festivali"nde gençlerle bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" (UGFF) kapsamında sinema dünyasının usta isimleri katılımcılarla atölye çalışmalarına devam ediyor.

Yapımcı Zeynep Atakan

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" (UGFF) kapsamında sinema dünyasının usta isimleri katılımcılarla atölye çalışmalarına devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde, Elia Suleyman, Nuri Bilge Ceylan, Tayfun Pirselimoğlu, Kutluğ Ataman gibi birçok başarılı yönetmenin filmlerinin yapımcılığını üstlenen ve 10 yıldır Türkiye sineması için insan kaynağına destek olan Yapım Laboratuvarı'nın (YAPIMLAB) kurucusu Zeynep Atakan, 2 gün boyunca devam eden atölyede genç sinemacılarla bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak ücretsiz şekilde gerçekleştirilen atölyede Atakan, katılımcıların sinemaya dair sorularını yanıtladı.

"Filmin neyi hedeflediğini anlayabilmek gerekiyor"

Bir sinema projesinde en önemli etkenin yönetmen olduğunun altını çizen Atakan, yapımcılık ve yönetmenlikte ayrıca başarılı olma adına en önemli unsurun çalışmak olduğunu söyledi.

Zeynep Atakan, genç sinemacıların tecrübe kazanmak adına bir sete muhakkak girmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Senaryo, bir filmin olmazsa olmazı. Ama senaryo bittiği noktada bir yapımcı aramaya başladığınız zaman çok anlamlı gelmiyor bugünün dünyasında. Birincisi sizi sanatsal olarak taşıyacak bir portföyünüz yoksa bağımsız sinema için söylüyorum, birinin size para yatırması zaten zorlaşıyor. Ana akım filmi senaryosuysa yapımcı ya da yatırımcı müdahale ister. Öncelikle filmin neyi hedeflediğini anlayabilmek gerekiyor. O yüzden 'senaryo hazır' cümlesini sevmiyorum. Yaratıcılık her yerde vardır. O yaratıcılığın içerisinden orijinali bulup çıkarabilmek, orijinal bir sinema dil oluşturabilmek önemlidir. O yüzden de benim temel önerim, gözlemim senaryonuz gelişirken hatta tek bir senaryo üzerine değil, birkaç fikir üzerine (hikayeyi) geliştirirseniz bu sizin sahada nasıl hareket etmeniz gerektiğini sağlar."

Türk sinemasında teknik açıdan çok güzel filmlerin ortaya çıktığını belirten Atakan, "Bu sadece benim fikrim değil, yurt dışındaki arkadaşlarımızın düşünceleri de böyle. Teknik açıdan hiçbir sıkıntımız yok. Hatta öndeyiz." dedi.

"Yapımcı bir yol arkadaşıdır"

Atakan, masa başı değil, sahadan gelen bir yapımcı olduğunu ve yaklaşık 10 yıldır atölyeler düzenlediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu atölyelerden çok başarılı işler yapan yapımcılar çıktı. 'Ben bir şeyler söylüyorum. Ama mümkünse kendi metodunuzu bulun. Daha fazla hareket edin' diye her zaman katılımcılara anlattım. Ben şimdi 20 sene öncesinde olsaydım ve bugünün Türkiye'sinde neler yapardım hayal ettiğimde inanamıyorum ve bunun parayla bir ilgisi olduğunu da düşünüyorum. Aslında yapımcı telefonla bir iş ayarlayacağınız kişi değil, bir yol arkadaşıdır. Böyle görmek gerekiyor."

Konuşmasında yapımcı olmak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Atakan, "Birincisi yapımcı olmak isteyenleri duyunca mutlu oluyorum. Kendilerini geliştirmesi lazım. Ama bu geliştirme sadece yaratıcı alanda değil, diğer tarafta da iyi bir iletişim ağına sahip, dünyayla iş yapabilecek durumda olmalı. Eğer uluslararası işler yapmak istiyorsanız yabancı dil olmalı. Ne istediğinizi doğru tarif etmeniz ve alanı mutlaka iyi tanımanız lazım. Her alanı da görmelerini isterim. Yani bir dizi, reklam, sinema seti de görün. Güncel konferansları takip edin." ifadelerini kullandı.

Zeynep Atakan, YAPIMLAB'ı kurmasına ilişkin de şunları anlattı:

"Eğitim işi hep kafamda olan bir şeydi. 1999'da Berlin'e gidip, döndükten sonra iletişim çok zayıftı. Kimse kimseye pek yardım etmiyordu. Türkiye'de o zaman iş yapan prodüktörlerin çok bilgi paylaşımı olmuyordu. 2008'de 'Üç Maymun' filminden sonra çok sorular gelmeye başladı. Uluslararası ortak yapımlar yapma konusunda ve ben yılın yapımcısı ödülünü kazandım. Bu anlamda bir sürü bilgi vardı ve bu bilgilerin benden çıkması gerekiyordu. O yıl 'Bir Zamanlar Anadolu'da filminin çekimlerini bitirince, ben hemen bu projeyi devreye soktum ve temmuzda YAPIMLAB'ın 10 yılı dolacak."

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapımcı Zeynep Atakan 'Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgililer tatilde" haberlerine açıklık getirdi Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti         
01:56
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli         
00:47
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti         
00:31
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu         
00:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı         
00:19
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu 4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu         
23:54
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim         
23:54
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti         
23:49
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu         
23:47
Aleyna Tilki, hakkında çıkan Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgililer tatilde" haberlerine açıklık getirdi         
23:38
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu         
23:37
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti         
23:33
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı         
22:58
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme         
22:56
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü 60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü         
22:29
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu         
22:27
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı         
22:19
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir         
22:16
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti         
22:10
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık         
22:06
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu         
21:44
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir         
21:40
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi         
21:37
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı         
21:32
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü         
21:15
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi         
21:09
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor         
21:02
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
20:55
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde         
20:53
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı         
20:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 03:59:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapımcı Zeynep Atakan "Uluslararası Göç Filmleri Festivali"nde gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]