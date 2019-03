Yaralı Kalbi Yine Hastaları İçin Atıyor

TEZCAN EKİZLER - Iğdır Devlet Hastanesinde önceki yıl hastası tarafından kalbinden ve karnından bıçaklanarak ağır yaralanan üroloji uzmanı Dr. Serkan Yarımoğlu, yaşadığı kötü günleri atlattıktan sonra şimdi İzmir 'de şifa dağıtıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2010 yılında mezun olan 1 çocuk babası Yarımoğlu, 3 aylık pratisyen hekimlik görevinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde üroloji uzmanlığı eğitimi aldı.Zorunlu hizmet için Iğdır Devlet Hastanesine tayini çıkan Yarımoğlu, 28 Eylül 2017'de muayene olmaya gelen hastası İ.K. tarafından kalbinden ve karından bıçaklanarak ağır yaralandı.Görev yaptığı hastanede ameliyata alınan Yarımoğlu'na Kars ve Ağrı 'dan gelen cerrahlar müdahale etti. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde bir ay tedavi gören Yarımoğlu, iyileştikten sonra geçen yılın başında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandı.Yaşadığı o kötü günleri mesleğine olan sevgisinden dolayı çabuk unutan Yarımoğlu, hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Tıp Bayramı 'na hastalara yeniden şifa dağıtmaya başlamanın onuruyla giren Serkan Yarımoğlu, AA muhabire yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet haberlerini öğrencilik yılları boyunca hep duyduğunu ancak başına böyle bir olay geleceğini hiç düşünmediğini söyledi.Hayatına kasteden hastasıyla olay günü tartışmaya girmediğini dile getiren Yarımoğlu, şöyle konuştu:"Muayenenin ardından teşekkür beklerken bıçaklandım. Ölümden döndüm ama meslektaşlarımın müdahalesiyle yaşama döndüm. Arkadaşlarım bana 'Bir daha poliklinik yapabilecek misin, hastayla baş başa kalabilecek misin?' diye sordular. Hastam tarafından bıçaklandım ama mesleğime hiçbir zaman küsmedim. Göreve döndüğümde biraz çekincem oldu ancak doktorluğu öğrendiğim hastanede hocalarımın desteğiyle bu süreci çabuk atlattım."Sanık 13 yıl 4 ay ceza aldıMahkemenin 3 gün önce sonuçlandığını aktaran Yarımoğlu, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildiğini belirtti.Yaşadığı o günlerin bedelini hiçbir şeyin karşılayamayacağını dile getiren Yarımoğlu, "Ailem de benim kadar zor günler yaşadı. Mahkeme neticelendi, sanık ceza aldı, sonuçta insanın içinde bir rahatlama duygusu oluşuyor. Sana yapılanların karşılıksız kalmadığını görüyorsun, bu da güzel bir şey. Doktor olmak için çok çalıştım, didindim. Bu olay meslek sevgimi ya da hastaya bakış açımı hiçbir zaman değiştirmedi. Her zaman iyi ki doktor olmuşum diyorum. Her doktor elinden geldiği kadar hastasına yardımcı olmaya çalışır, biz zaten bu yüzden bu mesleği yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.Başhekim Doç. Dr. Enver İlhan da çok sevilen bir doktor olan Serkan Yarımoğlu'nun sağlığına kavuşup aralarına dönmesi dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.Doktorların hastaları için her zaman iyiyi düşündüğünü ifade eden İlhan, sağlıkta şiddetin önlenmesi için herkese sorumluluk düştüğünü vurguladı.Asistan doktor Anıl Eker de Yarımoğlu'nu asistanlık döneminden tanıdığını, hastalarla iyi iletişimini bildiği için olayı ilk duyduğunda inanamadığını belirtti.Yarımoğlu'nun mesleğine olan sevgisinin hiç azalmadığını dile getiren Eker, "Haftanın 3 günü poliklinikte hastalarını muayene ediyor. Saatlerce süren ameliyatlara giriyor. Onun yerinde başka bir doktor olsaydı belki 'Bu işi artık yapmak istemiyorum.' diyebilirdi. Kendisi bize hep 'Karşınızdaki hastayı bir yakınınız olarak görün ve o kişiyi anlamaya çalışın.' diye öğüt verir." ifadelerini kullandı.