Son Dakika Haberleri: Yaralı Kuzgun Tedavi Altına Alındı - Düzce

Yaralı Kuzgun Tedavi Altına Alındı - Düzce

48 dakika önce

Düzce'de yaralı halde bulunan kuzgun, tedavi altına alındı.

Yaralı Kuzgun Tedavi Altına Alındı - Düzce, System.String[]
Düzce'de yaralı halde bulunan kuzgun, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi Tiryaki Sokak'ta otomobilinin yanında yaralı bir kuşun çırpındığını gören Nevzat Çalışkan, durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi.

Sokağa gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, kuzgun olduğu belirlenen yaralı kuşu kafese koyarak, tedavisinin yapılacağı merkeze götürdü.

Tedavi altına alınan kuzgunun, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

AA muhabirine açıklama yapan Nevzat Çalışkan, evine girdiği sırada bir kuşu çırpınırken gördüğünü söyledi.

Hemen kuşun yanına koştuğunu anlatan Çalışkan, "Kuş yaralı haldeydi, ekiplere haber verdim. Gelip aldı arkadaşlar. Galiba saldırıya uğradı, uçup kalkamıyor. Yaralı olduğu için başında bekledik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:00 Kaynak: AA

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