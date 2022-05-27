Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı! Türk bayrağını söktüler - Son Dakika
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Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı! Türk bayrağını söktüler

27.05.2022 12:04

Terör örgütü FETÖ'nün Türk askerlerine kurduğu Ergenekon kumpasında uğradığı haksızlıklara dayanamayarak yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı düzenlendi. Ali Tatar'ın kardeşi Ahmet Tatar Twitter hesabından, kabrin başındaki bayrak direğinin kırılarak götürüldüğünü açıkladı.

Terör örgütü FETÖ'nün Türk askerlerine kurduğu Ergenekon kumpasında haksızlığa gelemeyerek yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın mezarınabir saldırı gerçekleştirildi.

SALDIRIYI KARDEŞİ DUYURDU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre saldırıyı Ali Tatar'ın kardeşi Ahmet Tatar duyurdu. Ahmet Tatar, Twitter hesabından, mezarın başındaki bayrak direğinin kırılarak götürüldüğünü açıkladı. Ahmet Tatar, "Böyle birşeyi kim niye yapar anlam veremiyorum. Çok üzüldüm" dedi.

Yarbay Ali Tatar'ın mezarına çirkin saldırı! Türk bayrağını söküp götürdüler

BAYRAK YENİDEN YERİNE KONULDU

Tatar, durumu Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç'a bildirmesinin ardından Ali Tatar'ın mezarına tekrar Türk bayrağının konulduğunu açıkladı.

İşte Ahmet Tatar'ın paylaştığı fotoğraflar:

Yarbay Ali Tatar'ın mezarına çirkin saldırı! Türk bayrağını söküp götürdüler
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Son Dakika Güncel Yarbay Ali Tatar'ın mezarına saldırı! Türk bayrağını söktüler - Son Dakika


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