Yaren Leylek ve Balıkçı Adem Amca'nın belgeseline uluslurarası ödül - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nde yaşayan ve 8 yıldır leylekle kurduğu özel dostlukla gönülleri feth eden Balıkçı Adem Yılmaz'ın Yaren Leylek ile kurduğu dostluğun belgeseli Uluslararası Prag Film Festivali'nde birincilik ödülü kazandı. Belgeselin birinci olması Karacabey'de ve yurtta sevinçle karşılandı.



5 yıl önce doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarılan ve baharın müjdecisi haline gelen Yaren Leylek'in hikayesi Türkiye'de olduğu kadar yurtdışında da büyük ses getirmiş ve hikayesi milyonlarca kişiye ulaşmıştı.



Geçtiğimiz yıl Belgeselci Burak Doğansoysal tarafından filme alınan hikayenin galası da eylül ayında leylek köyü meydanında kurulan açık hava sineması ile gerçekleşmiş ve yüzlerce doğaseverin katılımıyla yankı uyandırmıştı.



Özel dostluk birincilik kazandırdı



Ödül töreni için Belediye Başkanı Ali Özkan, hikayeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, filmin yönetmeni Burak Doğansoysal ile hikayenin baş kahramanı Balıkçı Adem Yılmaz ile birlikte Çek Cumhuriyetine gitti.



Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış tören için gelen heyeti makamında kabul ederken; "Türkiye'nin böyle örnek bir hikaye ile sanatsal bir faaliyette kendine yer bulması mutluluk verici. Gurur duyduk. Ülkemizi yurt dışı böyle güzel bir hikaye ve başarılı proje ile temsil etmenizden gurur duyduk. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi.



Ziyaret sonrası Belediye Başkanı Ali Özkan Bağış'a Karacabey motiflerinden porselen tabak takdim etti.



Prag'taki tarihi Kino Atlas Salonunda gerçekleşen törende birinci açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşayan heyete sosyal medyadan da yoğun ilgi yer aldı.



Uluslarası Prag Film Ödülleri Belgesel Kategorisi birincisi Yaren filmi böyle ilk katıldığı yarışmadan birincilikle dönmüş oldu.



Adem Amca ilkleri yaşadı



8 yıl önce kayığına konan leyleğe attığı balık sayesinde hayatı değişen Balıkçı Adem Yılmaz yolculuk esansında yaptığı açıklamada "50 yıl sonra İstanbul'u ilk kez gördüm. Uçağa ilk kez bindim. Başka bir ülkeye de ilk kez gittim. Uçuş ekibi beni tanıdı. Gidişte ve dönüşte THY'nin bizim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Ödül aldığımız için pasta getirmişler" dedi.



Yılmaz, THY ile yaptığı uçuşta Yaren ismini verdiği leyleğinin yaşadığı zorlukları daha iyi anladığını dile getirerek, "Ben bile THY'nin uçağına binince bu kadar heyecanlanabiliyorsam Yaren her sene daha uzun mesafelere gidip gelirken kim bilir ne zorluklar, sıkıntılar yaşamıştır." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, kendisine jest yaparak ödül törenine katılmasını sağlayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a da teşekkür etti.



Prag Uluslarası Film Ödülleri Töreninde ödülü almak için sahneye çıkan yönetmen Burak Doğansoysal yaptığı konuşmada "Bu bir ekip işidir. Bu anlamda burada olamayan ama emeği çok çekim ekibine de buradan selam gönderiyorum. Bu belgesel sayesinde tüm dünyaya Türkiye'den doğa ile insan ilişkisinin en güzelini aktarmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Tüm organizasyon ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz. Türkiye adına gururluyuz" dedi.



Ödül töreninde Belediye Başkanı Ali Özkan da sahneye çıkarak organizasyon ekibine Adem Amca ve Yaren Leylek motifli porselen tabak hediye etti. "Türkiye'nin imajı içinde önemli bir çalışma olduğunu belirten Özkan, "Böyle güzelliklerle anılmak şehrimize, ülkemize ve dünyada böyle bahsedilmek mutluluk verici. Adem Amcamızı Bursa'dan ülkemizden sonra bu vesile ile tüm dünyanın görüp izlemesi gurur verci' dedi.



Öte yandan, Türk Hava Yolları Prag-İstanbul seferini yapan uçuş ekibi dönüş yolculuğunda ekibe uçakta jest yaparak başarılarını pasta keserek kutladı. - BURSA