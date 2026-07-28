12.Yargı Paketi'nde neler var? Avukat Burak Evci tek tek anlattı - Son Dakika
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12.Yargı Paketi'nde neler var? Avukat Burak Evci tek tek anlattı

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Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Avukat Burak Evci, pakette genel af ve infaz düzenlemesinin yer almadığını belirtirken, yargılamaların hızlanmasını hedefleyen yeni uygulamaları ve IBAN mağdurlarını ilgilendiren düzenlemeleri değerlendirdi.

"12. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF YOK"

Yargı Paketi'nde kamuoyunda sıkça gündeme gelen genel af ve infaz düzenlemesine yer verilmediğini belirten Burak Evci, "12. Yargı Paketi'nde genel af ve infaz düzenlemesi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"TEK HAKİMLE DAVALAR DAHA HIZLI SONUÇLANACAK"

Pakette teknolojinin yargıya entegrasyonunu önemsediklerini belirten Evci, tek hâkimle görülebilecek davaların kapsamının genişletilmesini de olumlu değerlendirdi. Evci, "Tek hâkimle davaların çözülebilir olmasını yerinde buluyoruz, yargılamayı hızlandıracaktır." dedi.

12.Yargı Paketi'nde neler var? Avukat Burak Evci tek tek anlattı

"BİLİRKİŞİLİKTE YENİ DÖNEM"

Bilirkişilik uygulamalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Evci, teknik bilgi gerektiren konularda bilirkişiye başvurulmaya devam edileceğini ancak hukuki yorum gerektiren dosyalarda bilirkişiye gidilmesinin disiplin ihlali sayılacağını söyledi.

"DURUŞMALAR ARASINDA 3 AYDAN FAZLA SÜRE OLMAYACAK"

Yargılamaların uzun sürmesini önlemeyi amaçlayan düzenlemelerden birinin de duruşma aralıkları olduğunu belirten Evci, "Hakimler artık duruşmalar arasında 3 aydan uzun süreli günler veremeyecek." diyerek yeni uygulamanın yargı süreçlerini hızlandıracağını ifade etti.

"IBAN MAĞDURİYETİ BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDERİLECEK"

IBAN üzerinden yaşanan mağduriyetlere ilişkin düzenlemeye de değinen Evci, pakette bu konuda önemli değişiklikler bulunduğunu belirterek, "IBAN mağduriyetinin büyük ölçüde giderildiği söylenebilir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, IBAN mağdurlarına verilen cezalarda indirime gidilmesini öngören düzenlemenin de pakette yer aldığını aktardı.

Yargı, Son Dakika

Son Dakika Yargı 12.Yargı Paketi'nde neler var? Avukat Burak Evci tek tek anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 12.Yargı Paketi'nde neler var? Avukat Burak Evci tek tek anlattı - Son Dakika
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