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Yargıtay dairelerinin iş bölümü Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Yargıtay dairelerinin iş bölümü Resmi Gazete'de yayımlandı

09.07.2021 11:08
Yargıtay dairelerinin iş bölümü Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca daha önce alınan kararlar doğrultusunda daire sayısının 24'e indirilmesinin ardından dairelerin iş bölümleri belli oldu.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca daha önce alınan kararlar doğrultusunda daire sayısının 24'e indirilmesinin ardından dairelerin iş bölümleri belli oldu.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 1 Temmuz 2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi ile Yargıtay Kanunu'nun 5'inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında altı yıl içerisinde Yargıtay'ın 23'erden 46 olan daire sayısının 12 hukuk, 12 ceza olmak üzere 24'e indirilmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda farklı tarihlerde Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca bazı dairelerin kapatıldığı ve birleştirildiği anımsatılan kararda, Yargıtay'ın yeni yapısında görev yapacak 24 dairenin görev alanları da yer aldı.

Buna göre, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi gayrimenkul mülkiyeti-tapu sicili, kadastro hukuku dosyalarına, 2. Hukuk Dairesi aile hukuku dosyalarına, 3. Hukuk Dairesi sebepsiz zenginleşme, kusursuz sorumluluk, abonelik sözleşmeleri, adi ortaklık, kira sözleşmeleri, sözleşme hukuku ile tüketici hukuku dosyalarına, 4. Hukuk Dairesi haksız fiil tazminatı, trafik kazalarından kaynaklanan tazminat ile sigorta hukuku dosyalarına, 5. Hukuk Dairesi kamulaştırma, devlet tarafından mülkiyet hakkının ihlalinden kaynaklanan tazminat ve kat mülkiyeti dosyalarına, 6. Hukuk Dairesi eser sözleşmeleri ile kooperatifler hukuku dosyalarına, 7. Hukuk Dairesi şahsi haklar, sınırlı ayni haklar, kamu orta malları, gayrimenkul mülkiyetinin sınırları, ortaklığın giderilmesi ve miras hukuku dosyalarına, 8. Hukuk Dairesi kadastro hukuku ve tüzel kişilere ilişkin dosyalara, 9. Hukuk Dairesi iş hukuku dosyalarına, 10. Hukuk Dairesi sosyal güvenlik hukuku dosyalarına, 11. Hukuk Dairesi ticaret hukuku, sigorta hukuku ve bankalar hukuku dosyalarına, 12. Hukuk Dairesi icra ve iflas hukuku dosyalarına bakacak.

Ceza dairelerinin görev alanları

İş bölümüne göre ceza dairelerin bakacakları dosyalar ve görev alanları ise şöyle:

"1. Ceza Dairesi: kasten öldürme, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, intihara yönlendirme, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi.

2. Ceza Dairesi: konut dokunulmazlığının ihlali, hırsızlık, mala zarar verme, mala zarar vermenin nitelikli halleri, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf, hileli iflas, taksirli iflas, karşılıksız yararlanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, TCK Madde 167, 168, 169 ortak hükümler, muhafaza görevini kötüye kullanma, resmen teslim olunan mala el konulması ve bozulması.

3. Ceza Dairesi: soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma, şapka ve Türk harfleri, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, düşman devlete maddi ve mali yardım, anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gasbı, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, yabancı hizmetine asker yazma, yazılma, savaş zamanında emirlere uymama, savaş zamanında yükümlülükler, savaşta yalan haber yayma, seferberlikle ilgili görevin ihmali, düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, açıklanması, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma, yabancı devlet başkanına, bayrağına karşı suç.

4. Ceza Dairesi: Göçmen kaçakçılığı, insan ticaret, tehdit, şantaj, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, siyasal hakların kullandırılmasının engellenmesi, sendikal haklar, inanç düşünce ve kanaat haklarının engellenmesi, nefret ve ayrımcılık, hakaret, etkin pişmanlık ve fuhuş.

5. Ceza Dairesi: ihaleye fesat karıştırma, tefecilik, zimmet, rüşvet, görevi kötüye kullanma.

6. Ceza Dairesi: Konut dokunulmazlığının ihmali, hırsızlık, yağma, mala zarar verme.

7. Ceza Dairesi: Kaçakçılıkla ilgili suçlar, banka zimmeti suçları.

8. Ceza Dairesi: İşkence, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye atılması, parada sahtecilik, dilencilik, iftira, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçluyu kayırma.

9. Ceza Dairesi: çocuk düşürtme, cinsel saldırı, cinsel taciz.

10. Ceza Dairesi: zehirli madde katma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, sağlık için tehlikeli madde temini, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma.

11. Ceza Dairesi: Güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, mühür bozma, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, çocuğun soy bağını değiştirme, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndan kaynaklanan işler, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun gereğince açılan davalar.

12. Ceza Dairesi: Taksirle öldürme ve yaralama, haberleşmenin gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs."

Ceza Dairesi, Yargıtay, Gazete, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay dairelerinin iş bölümü Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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