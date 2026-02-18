Yargıtay'dan emsal ehliyet kararı! Ehliyetsiz sürücüler şimdi yandı - Son Dakika
Yargıtay'dan emsal ehliyet kararı! Ehliyetsiz sürücüler şimdi yandı

18.02.2026 09:47
Yargıtay, ehliyeti olmadan trafik kazasına karışan sürücüleri yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, kazada kusuru bulunmayan bir kişinin ehliyetsiz olmasının, uğradığı maddi zararı talep etmesine engel teşkil etmeyeceğine hükmetti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kazada kusuru olmayan ehliyetsiz sürücünün, aracına zarar veren taraftan tazminat talep edebileceğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, sürücü belgesine sahip olmamanın idari yaptırım gerektirdiğini ancak bu durumun maddi zararın karşılanmasına engel oluşturmayacağını vurguladı.

NTV'nin haberine göre; karara ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2023 yılında Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, ehliyeti olmayan bir sürücünün kullandığı araca başka bir araç çarptı.

MAHRUMİYET BEDELİ TALEP EDİLDİ

Kaza sonrasında açılan davada aracına çarpılan sürücü; maddi hasar oluştuğunu, aracını kullanamadığı için başka bir araç kiralamak zorunda kaldığını belirterek mahrumiyet bedelinin karşılanmasını talep etti.

Yargılama sürecinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın kendisine ait olduğu, ancak kaza tutanağına farklı bir ismin yazdırıldığı da ortaya çıktı.

Davalı sürücü ise evrakta sahtecilik iddiasına dikkat çekerek davacının ehliyetsiz olduğunu, bu nedenle maddi zarar talebinde bulunamayacağını savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, kararı kanun yararına temyiz etti.

Haberler.com Özel, Güncel, Trafik, Hukuk, Son Dakika

Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
Galatasaray’ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
Böylesi görülmedi Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Türkiye güne operasyonla başladı Çok sayıda gözaltı var
