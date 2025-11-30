Yargıtay'dan Sosyal Medya Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yargıtay'dan Sosyal Medya Kararı

Haberin Videosunu İzleyin
Yargıtay\'dan Sosyal Medya Kararı
30.11.2025 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yargıtay\'dan Sosyal Medya Kararı
Haber Videosu

Yargıtay, karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin boşanma nedeni olabileceğini kabul etti.

Yargıtay, sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğunu kabul etti ve bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine karar verdi. Sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulunan Avukat Tevfik İmamoğlu, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin emsal niteliğinde bir karar verdiğini söyledi.

"SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI"

Sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmedildiğini ifade eden İmamoğlu, "Aslında kararı ilk derece mahkemesi olarak Kayseri 5. Aile Mahkemesi veriyor. Davacı eş, kocasının başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini belirterek eşinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını öne sürmüştür. Mahkeme de bu sebeple ve dosya kapsamı itibarıyla kocayı ağır kusurlu bulmuştur. İstinaf sürecinden sonra kararın temyiz edilmesi ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; 'Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmek güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir' diyerek emsal bir karara imza atmıştır" dedi.

Yargıtay'dan Emsal Karar: Sosyal Medyada Fotoğraf Beğenmek Boşanma Nedenidir

"EKRAN GÖRÜNTÜLERİ, MESAJLAR VE ETKİLEŞİMLER..."

"Bu karar ile birlikte evli bireylerin sosyal medya kullanımına ilişkin önemli ölçüt de yargı sistemine girmiş oldu" diyen Avukat İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Artık mahkemeler eşlerin sosyal medya beğenilerini sadakat ve güven ihlali kapsamında değerlendirecektir. Bu nedenle sosyal medya davranışları boşanma davalarında artık somut kusur olarak kabul edilmekte ve bu etkileşimler boşanma davalarında artık güçlü deliller arasında yer alıyor. Ekran görüntüleri, mesajlar ve tüm dijital etkileşimler tarafların kusur oranının belirlenmesinde dikkate alınıyor. Vatandaşlara sosyal medya kullanırken bu hususu dikkate almalarını öneriyorum."

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Yargıtay, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yargıtay'dan Sosyal Medya Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı
ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı
Can pazarı Madenci servisi uçuruma yuvarlandı Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı
Detaylar netleşti 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi
Papa, Sultanahmet Camii’nde “Ayakkabı“ detayı dikkat çekti Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok
Karadeniz’de patlama yaşanan gemilerle ilgili resmi açıklama: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde Karadeniz'de patlama yaşanan gemilerle ilgili resmi açıklama: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

16:37
Mourinho’nun zaman geçirmek için yaptığı şey inanılmaz
Mourinho'nun zaman geçirmek için yaptığı şey inanılmaz
15:51
Anlaşma tamamlandı Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüyor
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor
15:49
Papa 14. Leo, Lübnan’a gitmek üzere Türkiye’den ayrıldı
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı
15:10
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza Pantolonu bir anda alev aldı
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı
14:57
CHP lideri Özgür Özel’in anahtar listesi belli oldu
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu
14:29
AK Partili Tayyar’dan olay iddia: Öcalan ’Süreç başarılı olmazsa Bahçeli’ye darbe yapılacak’ dedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi
14:07
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı’ndan resmen af talep etti
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti
13:59
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı Dehşet anları kamerada
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada
13:29
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün Ödemeyene faiz uygulanacak
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak
12:50
Ankara’da telebar operasyonu 56 kişi gözaltına alındı
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2025 16:46:33. #7.12#
SON DAKİKA: Yargıtay'dan Sosyal Medya Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.