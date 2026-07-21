Yarı çıplak halde kapı önündeki sütleri çaldı! Kameralara yakalandı - Son Dakika
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Yarı çıplak halde kapı önündeki sütleri çaldı! Kameralara yakalandı

21.07.2026 11:34
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İngiltere’nin West Midlands bölgesinde yarı çıplak halde bir evin kapısına yaklaşan kadın, teslim edilen iki şişe sütü alarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından ev sahibi bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İngiltere’nin West Midlands bölgesindeki Bearwood’da yaşanan ilginç hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Yarı çıplak halde bir evin kapısına gelen kadın, kapı önüne bırakılan iki şişe sütü alarak uzaklaştı.

17 Temmuz sabahı saatlerinde kaydedilen görüntülerde, siyah iç çamaşırı, kısa bir üst ve terlik giyen kadının başka birinin kapısına bırakılan süt şişelerini aldığı görüldü. Sabah süt teslimatını bulamayan ev sahibi kamera görüntülerini inceleyince hırsızlığı fark etti.

Yarı çıplak halde kapı önündeki sütleri çaldı! Kameralara yakalandı

İki küçük çocukları bulunduğunu belirten ev sahibi, yaşanan olay nedeniyle üzüldüklerini ancak sütleri alan kişinin gerçekten ihtiyaç sahibi olmasını umduklarını söyledi. Ev sahibi ayrıca son dönemde bölgede benzer süt hırsızlıklarının da yaşandığını ifade etti.

Yarı çıplak halde kapı önündeki sütleri çaldı! Kameralara yakalandı

Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede gündem oldu. West Midlands Polisi ise 17 Temmuz'da süt hırsızlığı ihbarı aldıklarını doğrulayarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, şüphelinin henüz tespit edilemediğini bildirirken, olayla ilgili bilgi sahibi olanlardan kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.

İngiltere, Hırsızlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İngiltere Yarı çıplak halde kapı önündeki sütleri çaldı! Kameralara yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yarı çıplak halde kapı önündeki sütleri çaldı! Kameralara yakalandı - Son Dakika
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