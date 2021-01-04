Yarı olimpik yüzme havuzu çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra'da yapımına başlanılan yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar hızla sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra'da yapılan yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında çalışmalar sürüyor. Kocaeli'nin tatil bölgelerini bünyesinde barındıran Kandıra'ya kazandırılacak havuzla ilçenin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Kandıra Çarşı Mahallesi'nde inşa edilen havuzun teras seramik imalatları tamamlandı. Kandıra'da yüzme sporunun gelişmesine katkı sunacak havuzun zemin kat mermer imalatları, mekanik imalatlar, elektrik imalatları, çevre duvar imalatları, asma tavan imalatları, kompozit imalatları, doğrama ve kapı imalatları eşgüdümlü olarak devam ediyor. Toplam 3 bin 370 metrekare inşaat alanına sahip olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor.

Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 Adet Soyunma Odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşturulacak.

Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile kentteki yarı olimpik yüzme havuzu sayısı beşe çıkacak. Körfez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 2015 yılından bu yana hizmet verirken Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da yeni hizmete giren tesisler arasında yer alıyor. Karamürsel, Kartepe ve Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatları da devam ediyor. Olimpik Yüzme Havuzu ise Gebze şehir merkezinde hizmet veriyor. - KOCAELİ