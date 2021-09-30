Üye Girişi
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı - Son Dakika

'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı

30.09.2021 09:39
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nce yürütülen 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişmesi amacıyla hazırlanan 'teknoloji sınıfı' 20'nci köy okulunda da törenle açıldı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nce yürütülen 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişmesi amacıyla hazırlanan 'teknoloji sınıfı' 20'nci köy okulunda da törenle açıldı.

Derince ilçesi İshakçılar Mahallesi İshakçılar Ortaokulu'ndaki teknoloji sınıfının açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, dizi ve sinema oyuncusu Aras Bulut İynemli ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nce hazırlanan proje kapsamında teknoloji sınıflarında projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçları yer alıyor. Proje kapsamında ekim ayı sonuna kadar Türkiye'nin çeşitli illerinde toplam 30 okula ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca 1 yılda 60 öğretmen ile çevre ve köyler dahil olmak üzere toplam 6 bin çocuğa kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek. Proje kapsamında ayrıca öğrenci velilerine yönelik düzenlenecek özel buluşma ve eğitimlerle de yaklaşık 2 bin 500 veliye ulaşılması hedefleniyor.

'EKİM AYINDA 30 KÖYDE TEKNOLOJİ SINIFINI TAMAMLAYACAĞIZ'Tam donanımlı teknoloji sınıflarının açılışlarını yaptıklarını söyleyen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Ekim sonuna kadar 30 köy sınıfını tamamlamayı düşünüyoruz. Bu sınıflarda 6 binin üzerinde çocuğa dokunmak istiyoruz. Bu teknoloji sınıflarında çocukların kodlama eğitimi, bilgisayar okuryazarlığı için her türlü donanım var. En temel olarak bilgisayarlar, akıllı tahtalar, 3D yazıcı gibi tüm ekipmanlar bulunuyor. İstanbul veya Ankara'daki sınıflarda ne bulunuyorsa, buradaki sınıflarda da mevcut. Her şeye aslında 'teknoloji ile insanların hayatına nasıl dokunabiliriz ve fark yaratabiliriz' diyerek başladık. Burada çocuklara verilecek eğitimin bir çarpan etkisi var. Onları geleceğe hazırlıyor ve topluma daha iyi bir etkisi var. Çocukların öğrenme gücü çok fazla ve çocuklara bu kodlama eğitimini verdiğimiz sürece gelecekte tüketen değil, üreten bir toplum için büyük bir önem olduğunu düşünüyoruz" dedi. 'ÇOCUKLARIN DEĞİŞİMİNİ GÖRMEK AÇISINDAN ANLAMLI BİR PROJE'

Projedeki temel hedeflerden birinin de çocukların analitik düşünmelerini sağlamak olduğunu belirten Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, "Bu bizim Vodafone ile yürüttüğümüz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle 30 farklı şehirde, 30 okulun teknoloji donanımıyla bu işe başladık. Ekim sonunda 30 okul bitmiş oluyor. Hem o sınıfların boyanmasından 3D yazıcısına kadar yapılıyor. Amaç; bu donanımları yapmak değil, donanımla birlikte donanımı verecek öğretmenlerinden eğitimden geçirilmesi ve onların nasıl kullanılması gerektiği de önemli. Bu çocuklara 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında eğitimleri vermek ve ortak bir yerde buluşturup değişimlerini görmek açısından anlamlı bir proje olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.


'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı
'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı

Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği, Vodafone, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Misafirlikte göğsünden vurulmuş halde bulunan kadının intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor 09:14 Misafirlikte göğsünden vurulmuş halde bulunan kadının intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi 08:58 Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi İşten çıkarılmasına sinirlenen kepçe operatörü, iş makinesini ve güvenlik kulübesini ateşe verdi 08:09 İşten çıkarılmasına sinirlenen kepçe operatörü, iş makinesini ve güvenlik kulübesini ateşe verdi
Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarından haber alınamıyor 07:48 Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarından haber alınamıyor Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları 01:00 Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi 22:59 Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı 21:39 Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor 19:48 Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor

Son Dakika Haberleri
09:07 Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi
08:58 Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi
08:55 Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi
08:35 Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı
08:27 MasterChef'te sular durulmuyor! Hasan ve Emre arasında gerginlik çıktı
08:08 İşten çıkarılmasına sinirlenen kepçe operatörü, iş makinesini ve güvenlik kulübesini ateşe verdi
08:06 Sadakatsiz'in yeni sezonu bomba gibi başladı! Derin'i oynadığı büyük oyun ortaya çıkıyor
07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
07:46 Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'ın yakınlarını işe almasına MHP'den "liyakat" tepkisi: Kura ile belirlenmesinden yanayız
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı
Fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi Fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi         
09:17
Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi         
09:08
Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı         
08:35
Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü         
07:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı         
07:44
Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı         
23:14
Annesinin kopyası! Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden doğan kızı kocaman oldu Annesinin kopyası! Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden doğan kızı kocaman oldu         
21:52
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Hakkında Hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen         
16:45
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf: Emel Sayın'la 3 ay birlikteydik         
16:10
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 09:46:11. #1.12#
SON DAKİKA: 'Yarını Kodlayanlar' projesinde 20'nci teknoloji sınıfı açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement