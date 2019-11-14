Yaşadıklarına dair tek hatırladığı şey 'ötenazi talebi ve acıları'

Delirten hastalığa yakalanan Sunay Öztürk şimdide unutkanlıkla mücadele ediyor

Bütün dişlerini kaybeden Öztürk tedavinin yan etkisi olarak unutkanlıkla savaşıyor

DENİZLİ - Antalya'da yaşarken dişlerini beyazlatmak isterken 'Delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' hastalığına yakalanan Sunay Öztürk (41), şimdi de Denizli'de baba evinde unutkanlıkla mücadele ediyor. Talihsiz kadın o günlere dair sadece 'ötenazi talebini ve acılarını' hatırladığını söyledi.

Antalya'da yaşayan Sunay Öztürk (41), yaklaşık 2 yıl önce dişlerini beyazlatmak istedi. 20 dişi kaplama için kesildi. Ancak bu sırada dayanılmaz ağrılar çeken Öztürk'ün ilaçlara rağmen ağrıları dinmedi. Acıdan kurtulmak için 1.5 ayda 32 dişini birden çektiren Sunay Öztürk'ün buna rağmen de ağrıları kesilmedi. Beyin ve sinir cerrahına giden Öztürk, 'Delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' hastalığına yakalandığını öğrendi. Öztürk'ün ameliyatla ağrı bulunan bölgelerdeki sinirleri kesildi. Ancak iyileşemeyen Öztürk'ün imdadına bu kez Sağlık Bakanlığı yetişti. Yaklaşık 1.5 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine yatırılan Öztürk, tedaviye olumlu yanıt verdi. Ağrıları dinmeye başlayan Öztürk, 2 yıl aradan sonra gerçek dişleriyle olmasa da protez dişlerle tekrar aynanın karşısına geçti. Protez dişleri, sinirlerin kesildiği bölgedeki ağrılar nedeniyle kullanamadığını belirten Sunay Öztürk, buna karşın ağrılarında hafifleme olduğunu, tekrar ağzının eski görüntüsüne kavuştuğunu söyleyerek gülmeye başladı.

"Bana deli dediler diş doktorlarının çoğu"

Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi kontrolünde taburcu olan Öztürk, yaşananların ardından kızıyla birlikte Antalya'dan, Denizli'nin Pamukkale ilçesine taşındı. Öztürk, devam eden tedavisinden şimdide 'unutkanlık' ile mücadele ettiğini ifade etti. Kendisine son dönemde çevresinin ve doktorların 'deli' dediğini kaydeden Öztürk, "Bana deli dediler diş doktorlarının çoğu, 'Psikolojik hastasın' diyorlar bana, 'Senin burada ağrın yok' diyorlar. Nörolojiye gidiyorum, 'Sende bir şey yok' diyor, benim 'Ağrım var, ölüyorum ben ağrıdan' diyorum, Denizli'de bir hastaneye geldim, artık memleket memleket gezdiğim için diyorum ki 'benim burada ağrım var' bu arada tansiyon hastası oldum, kalbimin avurt kapağı patladı diş ağrılarından. Hastanelerde yatıyorum ama ben diyorum ki 'Burada ağrı var, Sen kafana takıyorsun, psikolojik rahatsız olmuşsun, sen kafanı dağıt' diyorlar. Ne yapayım? Bana bu defa uyuşturucu bir sürü hap vermeye başladılar ama unutkanlık o ağrılar geçmeyince Akdeniz Üniversitesi'ne yatışım oldu, orada beyin ameliyatı geçirdim beynimden. O doktor beyin ameliyatı yaptı, ağrım yine geçmedi" dedi.

"30 tane dişçi gezdim, 17 tane çene cerrahı gezdim"

Öztürk, konuyla ilgili hukuksal mücadelede başlatamadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Geçmeyince sinir kesildi bu taraf felç oldu, yine ağrım geçmiyor ama ötenazi istedim bu süreci hatırlıyorum zaten az buçuk, dayanamıyorum ve kabul oldu ötenazi isteyim ama bu defa da sağ olsun Allah razı olsun Sağlık Bakanlığı olsun, Cumhurbaşkanımız olsun yardımcı oldular, Ankara GATA'ya yatışım yapıldı. Ömer hocamız Allah razı olsun verdiği haplarla o kadar operasyonlar buradaki ağrıyı azalttı. Şu anda diyorum burada ki ağrım azaldı. Var, ağrım çok var ama ötenazi şekilde istediğim ağrı gitti. Yüzüm felç, buralarım artık elektrik çarpıyor yüzümün burası ama unutuyorum artık, kullandığım ilaçlardan herhalde sarhoş gibi oldum. Üç hapım var, ağrım var ama hapı attığım zaman ağrım böyle uyuşuyor, değişik bir ağrıya giriyor, yaşanmayacak bir ağrı değil, ben bu ağrı ile yaşarım, yaşıyorum. Korkuyorum ama esas ağrı geri gelir diye. Çünkü bazı geceler geliyor geldikten sonra dinliyorum kendimi, ağrı ile yaşamayı öğrendim. Şikayetçi olmadım, avukata sordum 'hangi dişçi' dediler. Çünkü artık 30 tane dişçi gezdim, 17 tane çene cerrahı gezdim 4-5 tane nöroloji geçtim, genel cerrahiler, beyin ameliyatları, hangisini söyleyeyim. İlk yapanı biliyorum, Alanya'da diyorum böyle böyle sen ondan sonra bir sürü dişçi gezdin diyorlar ama ilk yapan yaptı burayı. İsmini hatırlamıyorum, yerini bulabilirim ama ismini hatırlamıyorum. Yeri biliyorum ama o çocuğun ismini hatırlayamıyorum, unutuyorum."

"Her şeyi Allah'a havale ediyorum"

Yaşadığı süreçte sadece ötenazi ve çektiği ağrılarını hatırladığını dile getiren Öztürk, "Hap içtiğimi unuttum bugün. 8'de atacağım hapı acaba içtim mi içmedim mi diye 1'de attım ama attım mı atmadım mı onu da bilmiyorum. O süreçte sadece ötenaziyi hatırlıyorum, ben ağrımı hatırlıyorum, ben çok süreçler yaşadım, biliyorum ama bu ağrıyla yaşadıklarımı ömür boyu unutamam. Bazı şeyleri unutuyorum, unuttuğum şeyler var mesela geriye dönük. Kişileri unutuyorum, özellikle isimleri unutuyorum. Örgü örüyorum, kitap okuyorum mesela, unutmayayım diye kafamı oyalamaya çalışıyorum. Çocuğun okul saatini unutuyorum, bana 'okula gel anne öğretmenim seni bekliyor' demiş ama ben bunu unutmuşum Pazar yerine gitmişim mesela. Bu ilaçlardan sarhoş gibi oldum artık ama bilmiyorum. 'Bu süreç 2 sene' dedi doktorum '2 seneden sonra hapları azaltacağız' dedi. O pis ağrı gelmesin şu andaki ağrıyla yaşamaya çalışıyorum zaten. Her şeyi Allah'a havale ediyorum.

Öztürk, bu durum sonrası Ankara'daki doktoruyla görüştüğünü ve bir hafta sonra tekrar Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi giderek kontrole gireceğini belirtti.