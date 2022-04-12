YASAĞA RAĞMEN ALGARNA YÖNTEMİYLE DENİZ PATLICANI AVINA TEPKİ - Son Dakika
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YASAĞA RAĞMEN ALGARNA YÖNTEMİYLE DENİZ PATLICANI AVINA TEPKİ

12.04.2022 17:46

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, çerçeveli trol olarak bilinen algarna yöntemiyle yasak olan deniz patlıcanı avlayanlar, balıkçıların ağlarına zarar verdi.

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, çerçeveli trol olarak bilinen algarna yöntemiyle yasak olan deniz patlıcanı avlayanlar, balıkçıların ağlarına zarar verdi. Onlarca ağın zarar görüp kaybolduğu bölgedeki balıkçılar, algarna avcılığının engellenmesine yönelik çalışmaların artırılmasını istedi. Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Babayiğit, "Algarnalar, deniz ekosistemine çok büyük zarar veriyor. İzmir Körfezi'nin tamamen çöl olması için uğraşıyorlar. Deniz patlıcanı tutacağız derken bizim ağlarımızı da götürüyorlar" dedi.

Karaburun'a bağlı Mordoğan Mahallesi açıklarında, algarna yöntemiyle yasak olmasına karşın deniz patlıcanı avcılığı yapan kişiler hem doğaya hem de balıkçıların ağlarına zarar verdi. 10 Nisan'da, ağlarını toplamak için denize açılan birçok Mordoğanlı balıkçı, ağlarının kayıp olduğunu, kalanların ise hasar aldığını fark etti. Mordoğan Balıkçılık Kooperatifi Başkanı Mustafa Babayiğit, algarnaların deniz ekosistemine çok büyük zarar verdiğini, İzmir Körfezi'nin tamamen çöl olması için uğraşıldığını belirtip, "Deniz patlıcanı tutacağız derken bizim ağları da götürüyorlar. Bu sadece Mordoğan'ın değil, Balıklıova, Özbek, Çeşmealtı, Güzelbahçe her tarafın sorunu. Biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bunlar, her limana 50 tane adam koymuşlar, telefonla birbirleriyle haberleşip sahil güvenlikten kaçıyorlar. Bize göre bunlar 9 Nisan'ı 10 Nisan'ı bağlayan gecede toplu katliam yaptılar. Bütün ağlarımızı toplamışlar. Arkadaşlarımız bulabildikleri ağlarını kurtarmaya çalışıyorlar" dedi.

'BURADAKİ BALIKÇILARA ZARARI 1,5 MİLYON TL'

Kooperatifin eski başkanı Yasedin Çidem ise bölgede yasa dışı deniz patlıcanı avının 2016 yıllarında başladığını belirterek, "Bu tarihten önce, 5 yıllık bir dönem içinde avcılık serbestti ancak algarnayla değil, dalgıçlık yöntemiyle. Burada yoğun bir deniz patlıcanı rezervi olduğu anlaşıldı ve algarnacılara da böylece gün doğmuş oldu. Algarna yöntemi Türkiye genelinde yasak bir avcılık yöntemidir. Bizim bölgemizde şu anda deniz patlıcanı avı yasak ancak yasa dışı bir şekilde bu av devam ediyor. Algarnacılar, 2016 yılından beri Mordoğan bölgesinde biz balıkçılara yaklaşık 1,5 milyon TL zarar verdi. Deniz çayırları da zarar görüyor. Deniz patlıcanı, milyonlarca metreküpü temizleyen, deniz çayırları ise denizlerin ve gezegenimizin oksijen ihtiyacını karşılayan çok önemli bir varlık. Bu yüzden de Bakanlık, deniz çayırlarının köklenmesini ve nakledilmesini yasakladı ancak durumu görüyorsunuz. Bu hem küçük balıkçılara hem de Türkiye halkına vurulan bir darbedir" diye konuştu.

Bölgede balıkçılıkla uğraşan Halil Tunç, 10 Nisan sabahı ağlarını çıkarmaya gittiklerinde algarnanın gazabına uğradıklarını söyleyerek, "17 ağımızı algarna vurdu ve 4 ağımız da kayboldu. 21 ağımız gitti, 1500 TL olsa kaybımızı siz hesap edin. Maddi kaybımız bir yana bunlar deniz çayırlarını yok ediyorlar. Biz buna artık çözüm bekliyoruz, canımız çok yanıyor. Aşırı derecede doğaya zararı var. Dağlarda orman yangınları oluyor bunlar da denizin dibinde aynı şeyi yapıyorlar. Bu yapılanın orman yangınıyla hiçbir farkı yok. Hem algarna yasak hem deniz patlıcanı avı yasak. Denizin dibine kafes indirip, dibi taraya taraya geliyorlar. Her yeri mahvediyorlar" ifadelerini kullandı.

YASAĞA RAĞMEN ALGARNA YÖNTEMİYLE DENİZ PATLICANI AVINA TEPKİ
YASAĞA RAĞMEN ALGARNA YÖNTEMİYLE DENİZ PATLICANI AVINA TEPKİ
YASAĞA RAĞMEN ALGARNA YÖNTEMİYLE DENİZ PATLICANI AVINA TEPKİ

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Karaburun, Mordoğan, Nisan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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