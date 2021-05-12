NİĞDE'DE YASAĞA RAĞMEN YAKINLARININ MEZARLIKLARINI ZİYARET ETTİLER - Son Dakika

NİĞDE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, Ramazan Bayramı arifesinde bazı kişiler yakınlarının mezarına gitti.

Türkiye'de vaka oranlarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, oluşacak hareketliliği önlemek amacıyla Ramazan Bayramı'nı da içine aldığı 81 ilde 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı. Niğde'de Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Yakınlarının mezarında temizlik yapan vatandaşlar, dualar okudu. Öte yandan Niğde Belediyesi tarafından Derbent Mezarlığı ve Niğde Şehitliği'nde, Kuran-ı Kerim okutuldu ve dua edildi.