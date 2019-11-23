Yaşar büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

Büyükanıt bugün toprağa verilecek. Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camii 'nde cenaze töreni düzenleniyor. Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Yaşar Büyükanıt, geçtiğimz gün tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt , İstanbul 'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti

İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır