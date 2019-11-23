Yaşar büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor
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GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:41 Kaynak: DHA
GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yaşar Büyükanıt, geçtiğimz gün tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Büyükanıt bugün toprağa verilecek. Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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