Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, Antalya maçından 3 puanla dönmek istediklerini belirterek, "Hepimiz iyi durumdayız. Seyircisiz oynuyoruz. Deplasmanda oynadığımız için bizim için avantaj olabilir. İnşallah da üç puanla dönmek istiyoruz" dedi.



Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor'un orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, 16 Mart Pazartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçına ilişkin ve korona virüsü nedeniyle maçların seyircisiz oynanması ile ilgili konuştu.



"Böyle maçları kazanmak lazım"



Öztekin, Antalyaspor maçından galibiyetle dönmeleri gerektiğini ifade ederek, "Kolay maç olmayacak. Bu ligde hiç kolay maç yok. Bunu biliyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Gerçekten bu ligde güzel şeyler başarmak istiyorsak böyle maçları kazanmak lazım. En kötü yenilmemek lazım. Biz de ona göre çalışıyoruz. Hepimiz iyi durumdayız. Seyircisiz oynuyoruz. Deplasmanda oynadığımız için bizim için avantaj olabilir. İnşallah da üç puanla dönmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.



"Seyircisiz maçlar çok farklı oluyor"



Bir basın mensubunun korona virüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanacak olmasının sorulması üzerine Öztekin, "Seyirci olunca çok daha iyi motive oluyorsun. İtici güç oluyor. Bunu evimizdeki oynadığımız maçlarda görüyoruz. Tabii değişik zamanlar ama sonuçta futbolcuyuz, profesyoneliz. İdmanı da seyircisiz yapıyoruz. O yüzden çok fazla sıkıntı olacağını sanmıyorum. Seyircisiz maçlar çok farklı oluyor. Aynı eşitlikte bir durum oluyor. Biz de aynı şekilde bunu değerlendirmek istiyoruz" cevabını verdi.



Sivas'taki hazırlıklar tamamlandı



Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Skuletic ve Ali Şaşal Vural katılmadı. Kırmızı-beyazlılar bugün hava yolu ile Antalya'ya gidecek. Yarın Antalya'da yapacağı antrenmanın ardından kalacağı otelde kampa girerek maç gününü ve saatini bekleyecek. - SİVAS