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Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis - Son Dakika

Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis

10.11.2021 17:31
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde, yatakta uygunsuz vaziyette yakaladığı gelini Filiz Gültekin ile komşusu Kamil Çetin'i tabancayla öldüren Nurettin Gültekin, iyi hal ve ağır tahrik indirimi uygulandı. Kayınpeder toplamda 20 yıl hapse mahkum edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 22 Nisan'da meydana gelen olayda, Nurettin Gültekin, İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz Gültekin ile komşusu Kamil Çetin'i yatakta uygunsuz yakaladı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Tabancasını alan Nurettin Gültekin, gelini Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'e ateş etti, ardından jandarmayı arayıp haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Nurettin Gültekin ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

AĞIR TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanan Nurettin Gültekin, hakim karşısına çıktı. Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada karar verildi. Mahkeme sanık Gültekin'i, Filiz Gültekin'i öldürmekten dolayı 10 yıl, Kamil Çetin'i öldürmesi nedeniyle de 10 yıl olmak üzere toplam 20 yıl hapse mahkum etti. Sanığın cezasında, 'iyi hal' ve 'ağır tahrik' indirimi uygulandı.

Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis

Kamil Çetin, Karahisar, Mahkum, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis - Son Dakika
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