Borsa dolandırıcılığına dev darbe! 40 kişi tutuklandı

10.02.2026 00:01
İstanbul'da borsa dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 68 şüpheliden 40'ı tutuklandı. 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Sosyal medyada kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp borsada kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ve suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapılmasına ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 3 zanlıyı daha aynı soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Kurdukları 50 şirket üzerinden toplam 127 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 68 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

40 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerin ardından şüphelilerin 52'si tutuklama, 9'u adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüphelilerden 40'ının tutuklanmasına, 21'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Soruşturmayla bağlantılı 44 zanlının da başta "dolandırıcılık" olmak üzere farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ülke genelindeki dolandırıcılık olaylarının analiz edildiği bildirilmişti.

Instagram üzerinden kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtarak reklam paylaşımında bulunan şüphelilerin, vatandaşlara borsadaki şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayelerinin 5 katı kadar kar vadettikleri tespitine açıklamada yer verilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin müştekileri, cep telefonlarına "IN.Pro" adlı yatırım uygulamasını yükleyerek temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırmaları için yönlendirdikleri, şirket hesaplarına gelen paraların ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto platformuna gönderildiği, böylece takibinin imkansız hale getirildiği kaydedilmişti.

Benzer eylemlerle çok sayıda kişinin dolandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, Y.G'nin 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y'nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K'nin 4 milyon 855 lira, H.K'nin 3 milyon lira ve U.S.K'nin 3 milyon 489 bin lira olmak üzere toplam 115 milyon 595 bin 965 lirasının dolandırıldığı, buna ilişkin 37 şirket ile 64 kişinin "şüpheli" olduğu bilgisi verilmişti.

Açıklamada, teknik takip neticesinde H.D'nin 12 bin dolarının, H.Ö'nün 1 milyon 392 bin lirasının, K.T'nin 1 milyon 289 bin ile 97 bin 643 dolarının, A.S'nin de 223 bin lirasının zanlılar tarafından dolandırıldığının belirlendiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, İstanbul, Finans, Güncel, Borsa, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • rs202020 rs202020:
    SPK ya da bir operasyon yapılabilir 8 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
