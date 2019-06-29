Son Dakika Haberleri: Yatırımcılar, Gemerek OSB için toplandı
Son Dakika Yerel Haber

Yatırımcılar, Gemerek OSB için toplandı

46 dakika önce

Yatırımcılar, Gemerek OSB için toplandıSİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapımı tamamlanan Gemerek Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımcı çekmek amacıyla Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman tarafından yatırımcılar ilçeye davet edilerek düzenlenen kahvaltı programının ardından yatırımcılara...

Yatırımcılar, Gemerek OSB için toplandı
SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapımı tamamlanan Gemerek Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımcı çekmek amacıyla Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman tarafından yatırımcılar ilçeye davet edilerek düzenlenen kahvaltı programının ardından yatırımcılara Gemerek Organize Sanayi Bölgesiyle alakalı bilgiler verildi.
Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman tarafından düzenlenen programda Gemerek Organize Sanayi Bölgesine yatırımcı çekmek amacıyla Kayserili iş adamları ilçeye davet edildi. Yaklaşık 50 kişilik bir grup iş adamı Gemerek Seyrantepe'de kahvaltıda bir araya geldi. Programa Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman'ın yanı sıra Gemerek Belediye Başkan Vekili Okan Koçyiğit, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, Çepni Belediye Başkanı Zerener Damlapınar, Gemerek Organize Sanayi Müdürü Sönmez Ceylan, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri yer aldı. Yapılan kahvaltı programının ardından yatırımcılarla Gemerek Konferans Salonunda bir araya gelindi. Kaymakam Nayman burada yaptığı konuşmasında Gemerek Organize Sanayinin teşvikte 6. bölge olması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Daha sonra yatırımcılara teşvikler hakkında bilgiler verildi.
Yatırımcılar, Gemerek OSB için toplandı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:41 Kaynak: İHA
OSB, Gemerek, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama İmamoğlu: Esenler Otogarı'nı akla ve bilime peşkeş çekiyorum İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 22:27:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırımcılar, Gemerek OSB için toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]