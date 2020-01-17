Yavru aslanlar sömestr tatili için öğrencileri bekliyor - Son Dakika

Yavru aslanlar sömestr tatili için öğrencileri bekliyor

İSTANBUL, (DHA)- Karnelerin alınmasıyla birlikte öğrenciler için yarıyıl tatili başladı. Tatili keyifli hale getirmek ve vahşi doğanın aktörleriyle buluşmak isteyen öğrenciler için Aslan Park ve Tuzla Akvaryum kapılarını açtı. Öğrenci ve velileri için hazırlıkların tamamlandığı Viaport Tuzla'da yavru aslanlar sömestr tatilinde öğrencileri bekliyor.

Yoğun okul temposuna tüm öğrenciler kısa bir ara verdi. Öğrencilerin tatili keyifli hale getirmesi için ise, Viaport Tuzla'da bulunan Aslan Park ve Tuzla Akvaryum'da hazırlıklar başladı. onlarca yırtıcı kedinin ve 12 bin deniz canlısının bulunduğu Viaport Tuzla Satış Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, 'Öğrencilerin aslan yavrularını, timsahları ve kaplumbağaları besleyecekleri, fotoğraf çekilebilecekleri, bir fırsat hazırladık' dedi.

YAVRU ASLANLARLA KEYİFLİ VAKİT GEÇİREBİLİRSİNİZ?

Satış ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, sömestr için hazır olduklarını vurguladı. Akvaryum ve Aslan Park'ta hem eğitici, hem de eğlenceli vakit geçirmek isteyen öğrencileri beklediklerini söyleyen Aydın, '7 tane yavrumuz var. Bunların 4'ü aslan, 3 tanesi de kaplan yavrusu. 3,5 aylık ve 7 kilo olan aslanlar ve kaplanları şu anda sütle besliyoruz. Bu tür canlılar 6 aya kadar sütle beslenirler. Yavrular burada şu anda hep birlikte olduğu için komik görüntülere de sahne olabiliyor. Birbirleriyle oynayarak keyifli vakit geçiriyorlar. Bu eğlenceli zamanların öğrencilerin çok hoşuna gideceğinizi düşünüyoruz. Bu anlara ortak olmak isteyen tüm öğrencileri bekliyoruz' dedi.

BEYAZ ASLANLARI GÖREBİLİRSİNİZ

Dünyada toplam 30 tane beyaz aslanın olduğunu ve 4 tanesinin burada olduğunu belirten Aydın, 'Aslan Park yırtıcı kedilerin yavrulaması açısından da önemli bir yer. Burası büyük kedilerin korunduğu ve çok fazla yırtıcı kedinin bir arada yaşadığı nadir bir yer. 7 türde 30 canlı var ve en önemlisi beyaz aslanlarımız da var. Beyaz aslan ve yavruları görebilecekleri tek yer burası' ifadelerini kullandı.

TİMSAH VE KAPLUMBAĞA BESLEYEBİLİRSİNİZ

Modern bir akvaryumlarının olduğuna da vurgu yapan Aydın, 'İklim temalı bir akvaryum olduğu için bu yönüyle de Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. 12 bin okyanus canlısına ev sahipliği yapıyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz akvaryumda da bazı hayvanların beslenmelerini izleyebilecekler, yırtıcı köpek balıkları, vatozları, piranaları görebilecek, aynı zamanda elle timsah besleyebilecekler. Dolu dolu heyecanlı ve eğlenceli olacağı bir sömestr programı ile ziyaretçilerimizi bekliyoruz' dedi.

YENİ YAVRULAR BEKLENİYOR

Öğrencilerin tatilde bu tarz geziler yapmasının derslerde de katkı sağlayacağını dile getiren Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

'Aslan Park yırtıcı kedilerin yavrulaması açısından önemli bir yer. Kaplanlar ve aslanların olduğu, yavrulaması zor olan kedilerden yavru verimini çok iyi alıyoruz. Yakın zamanda yeni yavrular da muhakkak aramıza katılacaktır. Burada gezerken birçok canlıyı yakından görüp onları gözlemleme imkanı bulabiliyorlar. Özellikle yırtıcı kedilerin vahşi yaşamlarına tanık olabilecekler bu da onların derslerine yardımcı olacaktır. Sömestre girecek öğrenciler aynı zamanda ören yerlerini de gezmeliler. Böylece hem bilgilendirme amaçlı hem de eğlence amaçlı bir gezi programı olur.'

Öğrenci ve velilerine 2 Şubat'a kadar sürecek kampanya ile kapılarını açtıklarını belirten Aydın, 'Aslan Park veya Tuzla Akvaryum yetişkin bileti fiyatı 69 lira yerine 49, öğrenci bilet fiyatı ise 59 lira yerine 39 lira oldu. İki heyecanı bir arada yaşamak isteyen ziyaretçiler, Aslanpark ve Tuzla Akvaryum için 69 liralık tek bilet alabilirler.'

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