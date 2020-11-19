Yavru vatanın milli arabası 'Günsel' ana vatanda - Son Dakika

Yavru vatanın milli arabası 'Günsel' ana vatanda

19.11.2020 11:21

Yavru vatanın milli arabası 'Günsel' ana vatanda KKTC'nin milli arabasına yoğun ilgi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL, KKTC dışında ilk kez MÜSİAD EXPO 2020'de sergilendi.

Yavru vatanın milli arabası 'Günsel' ana vatanda

KKTC'nin milli arabasına yoğun ilgi

İSTANBUL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili GÜNSEL, KKTC dışında ilk kez MÜSİAD EXPO 2020'de sergilendi. Fuara ilk modeli B9 ve ikinci modeli J9 ile katılan GÜNSEL, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yüzde 100 elektrikli ve tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen otomobilin seri üretiminin 2021'in son çeyreğinde başlayacağı, üretim kapasitesinin de 2025'te yıllık 30 bin araca ulaşacağı açıklandı.

MÜSİAD'ın iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO 2020, kapılarını ziyaretçilere açtı. KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, MÜSİAD EXPO 2020'nin en çok ilgi çeken katılımcılarından biri oldu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde pandemi kurallarına ve TSE COVİD 19 Güvenli Hizmet standartlarında uygun, fiziksel ve online şekilde hibrit olarak yapılan MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı'na, yurt içi ve yurt dışından yoğun ziyaretçi katılımı oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100'ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği GÜNSEL'in ilk modeli B9'un tanıtımının yapıldığı fuarda KKTC'nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretilen 3 prototip sergilendi. Ayrıca GÜNSEL, ikinci modeli J9'un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturdu. Fuarda yer alan iki adet B9 ve J9'un bire bir ölçekli tasarım modeli GÜNSEL'in standında sergilenirken, üçüncü B9 ise fuar alanı dışında basın mensupları ve sektör temsilcileri tarafından test edildi.

"Otomobilimiz anavatanından olduğu için çok gururluyuz"

Yerli araçlarının Türkiye'de sergilenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Günsel Yönetim Kurulu üyelerinden Yalvaç Akgün, "Çok mutluyuz burada olduğumuzdan dolayı. Ortaya çok güzel çalışmalar çıkardık ve bunu da anavatanımızla paylaşmak istedik. Katılım korona dolayısıyla geçmiş dönemlerin altında kalsa da araçlarımıza ilgi oldukça yoğun. Otomobilimiz çok büyük bir emeğin ve çabanın ürünü. Biz ekip olarak çok büyük bir özveri ve Yakındoğu Üniversite'nin de desteği ile buralara kadar geldik bundan dolayı da çok gururluyuz" dedi.

Rakamlarla Günsel

GÜNSEL B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen GÜNSEL B9'un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. GÜNSEL B9'un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat. Geliştirme sürecinde 100'ün üzerinde mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emek harcadığı otomobilin çalışan sayısı 166'ya ulaştı. Seri üretime geçilmesiyle birlikte hızla artacak olan bu sayı, 2025'te binin üzerine çıkacak.

B9'un üretimi için 28 ülkeden 800'ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Böylece Türkiye dışında başka bir ülke tarafından tanınmayan KKTC'nin küresel ekonominin bir parçası haline gelmesinde önemli bir katkı sağlamış oldu.

İkinci model J9 ise SUV segmentinde üretilecek. Yine yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan J9'un tasarım konsepti de MÜSİAD Expo 2020'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yavru vatanın milli arabası 'Günsel' ana vatanda
Yavru vatanın milli arabası 'Günsel' ana vatanda
Yavru vatanın milli arabası 'Günsel' ana vatanda
Yavru vatanın milli arabası 'Günsel' ana vatanda

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kıbrıs, Milli, Expo, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yavru vatanın milli arabası 'Günsel' ana vatanda - Son Dakika


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