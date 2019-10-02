Yaya güvenliği için nöbet tuttular

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da program düzenlendi.

Antalya'da Konyaaltı Caddesi'ndeki Barbaros İlköğretim Okulu önünde öğrencilerin, emniyet, jandarma ve protokol üyelerinin katılımıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

Ellerinde "Yaya geçidi nöbeti", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, durdurdukları araçlardaki sürücülere broşür dağıttı, yayanın trafikteki önemini anlattı.

Engelli vatandaşlar da ellerinde bastonlarıyla ve tekerlekli sandalyeyle yaya geçidinden geçti. Polis ve jandarma ekipleri, yürümekte güçlük çeken yaşlıları, yolun karşısına geçirdi.

Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında Antalya'da farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Tekerlekli sandalyeyle etkinliğe katılan Tahsin Dağlı da çocukken geçirdiği trafik kazası sonucu ayaklarını kaybettiğini, kimsenin engelli olmamasını istediğini söyledi.

Öğrencilerden Birsen Büyük ise okula yürüyerek gelip gittiğini, yaya geçitlerinde araçlar durmadığı için sadece ışıklı kavşakları kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Muğla

Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen uygulamada, trafikte geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu söyledi.

Etkinliğin amacının farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayan Civelek, "Bu konu da devletin tüm unsurlarıyla yaya güvenliğinin ve yaya öncelikli trafik konusunun takipçiyiz. Bu amaçla nöbetteyiz." dedi.

Civelek, sürücülere uygulama hakkında broşür dağıttı.

Bodrum'un Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik Caddesi ile Turgutreis-Bodrum kara yolu İslamhaneleri mevkisinde de uygulama yapıldı.

Cevat Şakir Caddesi'nde düzenlenen uygulamaya katılan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, durdurulan sürücülerle sohbet ederek, trafikte geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu hatırlattı. Sürücülere bilgilendirici broşürlerde dağıtıldı.

Marmaris'in işlek caddeleri ve okul önlerindeki uygulama öğrenciler ve kamu kurumu müdürleriyle gerçekleştirildi. Kurum müdürleri okul önündeki yaya geçidinde polislerle görev aldı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da Atatürk Caddesi'nde Sabancı Lisesi önündeki yaya geçidinde öğrenciler ve polislerle "Yaya Geçidi Nöbeti" kampanyasına destek verdi.

Burdur

Burdur'daki Gazi İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler yaya önceliğini anlatan gösteri yaptı.

Ellerinde dövizler bulunan öğrenciler, düdük komutlarıyla yaya geçidinden geçerek, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın" sloganı attı.

Protokol üyeleri, polis ve jandarma ekiplerinin de katıldığı programda, engelli vatandaşlar da farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Vali Hasan Şıldak, 2019'un yaya öncelikli trafik yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Isparta

Isparta'da Nazmiye Demirel Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ellerindeki dövizlerle yaya geçidini kullandı.

Vali Ömer Seymenoğlu, "Öncelik yayanın öncelik hayatın" sloganıyla özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerinde, sürücüleri uyarmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Etkinliğin amacının sürücülerin kural ihlali yapmalarını önlemek olduğunu belirten Seymenoğlu, "Yıl içinde farklı şekilde devam eden eğitimler, denetimler ve farkındalık çalışmaları sayesinde trafik kazalarıyla kazalardan kaynaklanan can ve mal kayıplarında önemli oranlarda düşüş yaşandı." dedi.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.