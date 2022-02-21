Yazar Najla Tammy Kepler, Üsküdar Kitap Fuarı'nda Müslüman olma hikayesini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Üsküdar Belediyesince düzenlenen 7. Üsküdar Kitap Fuarı, imza günü ve söyleşilerle devam ediyor.

Türk hikayeciliğinin usta yazarı Mustafa Kutlu'nun onur konuğu olduğu fuar, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Minik okuyuculardan ortaokul ve lise öğrencilerine, yetişkin kitap meraklılarından tecrübeli okurlara kadar toplumun her kesiminden kitap dostlarının ilgi gösterdiği fuar, her yaştan okuyucuyu aynı mekanda buluşturuyor.

"Babam her sabah Tevrat, İncil ve Zebur okur, dua ederdi"

Yazar Najla Tammy Kepler, fuar kapsamında katıldığı " Teksas'tan Hakikate Yolculuk" söyleşisinde İslam ile tanışma hikayesini ve etkilendiği unsurları aktardı.

Kepler, Teksas'ta babasının çiftliğinde doğal bir ortamda büyüdüğünü ve babasının Hristiyan inancına bağlı biri olduğunu belirterek, "Babam her sabah işe başlamadan önce çalışma odasına çekilip Tevrat, İncil ve Zebur okuyan, dua eden ender Hristiyanlardandı. Bana da inançlı bir hayat vermek istedi." dedi.

Babasının kitaba göre yaşamak gerektiğini düşündüğü için noel, anneler günü, doğum günü kutlamadığını, farklı bir kiliseye gittiğini dile getiren Kepler, şunları söyledi:

"Ben o günlerde bir Hristiyan olarak tevhide ilk adımı atmıştım. Noel günü, sevgililer günü kutlamazdık, doğum günü dahi kutlamazdık. Neden? Çünkü pasta olur, mum konulur, mum yakılır, dilek tutulur. Ama dileklerimizi kime tutmak lazım Allah'a, Rabbimize. Babam önce gittiği kilisede bunları fark edince Elhamdülillah o batıl inançtan uzak kalmış olduk. Anneler gününün bile batıl inançlı bir kökeni var. Ama kültürü sorgulamadan bu tuzağa düşmek mümkün.

Allah'a şükür babam o kiliseyi seçti ki en azından bunlardan uzak kaldım. Ama maalesef Tevrat, İncil ve Zebur, Allah'ın gönderdiği halinde kalmadığı için yine de eksik kaldı. Yani beni doyuramıyordu. Ruhumu yeteri kadar beslemiyordu. Rabbimin ismini bile bilmiyordum, 'Allah' demeyi sonra öğrendim. Arayış içindeydim, bir boşluk vardı."

"Eğer bu kitap Rabbimizdense ona göre yaşamak gerekir"

Daha sonra annesiyle Protestan kilisesine gittiğini, fakat babasının gittiği kilisede öğrendiği şeyleri kendisine daha yakın hissettiğini belirten Kepler, "Kitaba göre yaşamak, eğer bu kitap Rabbimizdense ona göre yaşamak gerekir düşüncesiyle bir kıyaslama fırsatım oldu." diye konuştu.

Okul hayatında da sürekli bir arayış içinde olduğunu dile getiren yazar, 3 sene boyunca "Ya rabbi bana hikmet ver" diyerek dua ettiğini kaydetti.

Kepler, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ondan sonra elhamdülillah Allah yardım gönderdi. Üniversiteye gidiyordum bir Türk geldi, İngilizce biliyor ama dini bilmiyor. Bana anlatmaya sorularımı cevaplamaya başladı. İslam, Kur'an-ı Kerim, Hz. İsa ve İslamiyet'te kadın gibi konuları anlattı. Bahsettiğim sene 1991, internet yok, İslamiyet'le ilgili İngilizce olarak kaynak neredeyse sıfır. Ama böyle nasip oldu. Bir gün üniversitede İmam Nevevi'nin '40 Hadis' kitabını buldum. Bu incecik kitabı okuyunca fark ettim ki aradığım hikmet bu ve hayatım değişti. Kısa süre sonra Kelime-i Şehadet getirdim ve Müslüman oldum."

İmza günleri ve söyleşiler kitapseverlerle buluşacak

Kitapların yanı sıra söyleşi ile imza etkinliklerine de ev sahipliği yapan 7. Üsküdar Kitap Fuarı, 27 Şubat'a kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.

Fuarın üçüncü gününde Ali Rıza Temel, Vahdettin İnce, Gülsüm Cengiz, Hasan Yavaş, Esra Göktepe ve Ziya Karatekin'in arasında bulunduğu yazarlar, yayınevi stantlarında kitaplarını imzalayacak.

Seher Doğan'ın konuşmacı olarak katılacağı "Toplumda Şiirin Önemi" başlıklı söyleşinin yanı sıra Lütfi Sunar da fuar kapsamında okurlara hitap edecek.

Figen Yaman Coşar, Nehir Aydın Gökduman, Nuran Taydaş, Bestami Yazgan, İsa Akgül, İsmail Özcan, Hilal Acar, Vahdettin İnce, Yasin Kara ve Kübra Soysal Cici da 23 Şubat'ta okuyucuyla buluşacak isimler arasında yer alıyor.

Sevda Kıdeyş'in konuşacağı "Mısır Apartmanı ve Mehmet Akif Ersoy" ile Nurullah Genç ve Bekir Develi'nin katılacağı "Şiir Medeniyeti" söyleşileri de yarın gerçekleştirilecek.