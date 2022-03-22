Yedikuyular Kayak Merkezi, 2,5 ayda 300 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Yedikuyular Kayak Merkezi, 2,5 ayda 300 bin ziyaretçi ağırladı

22.03.2022 11:01
Yedikuyular Kayak Merkezi, 2,5 ayda 300 bin ziyaretçi ağırladı

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ni, yılbaşından bu yana 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'ni, yılbaşından bu yana 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki, 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip merkez, son yıllarda Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla bölgede kayak tutkunlarının en çok tercih ettikleri adreslerden biri haline gelmeye başladı.

Konaklama ve kolay ulaşım imkanları bulunan tesis, uluslararası spor organizasyonlarıyla da ön plana çıkıyor.

Genellikle Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman gibi çevre illerden kayakseverlerin tercih ettiği Yedikuyular Kayak Merkezi'ni, yılbaşından bu yana 300 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın birçok doğal güzelliğe sahip olduğunu ve şehrin dört mevsim çok güzel etkinliklere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Güngör, bölgeyi yılın 12 ayı canlı tutmaya gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burası şehre çok yakın, gelişmeye çok açık. Ülkemizin farklı bölgelerinden gelen misafirlerimizin çok memnun olduğunu gördük. Çok mutlular. Biz burayı sadece kış turizmi açısından değil, 12 ay işletmeyi düşünüyoruz. Çünkü yazın da burası hava akımı açısından çok güzel bir mekan. Dolayısıyla burayı yaza özgü altyapı ile güçlendirip yılın 12 ayı canlı tutmaya gayret ediyoruz. Sezon aralık ayının ortalarında başladı. Öyle tahmin ediyorum ki şu anki yağışlara baktığımızda sezon mart ayının sonuna kadar devam edecek. Şu an 300 bin ziyaretçi sayısını bulduk."

Sezonun tüm hızıyla devam ettiğini belirten Güngör, kayakseverleri, Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerini tatmaya ve Yedikuyular'da kayak yapmaya davet etti.

Belediye Başkanı Güngör, Yedikuyular'da gelecek yıl ilave bungalov evlerle otel inşaatının başlayacağını, pist sayısı ve çeşitliliğini artıracaklarını sözlerine ekledi.

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Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş, Kayak Merkezi, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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