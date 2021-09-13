Yeditepe Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi, 2020 ve 2021 yıllarında mezun ettiği 6 bin 500'den fazla öğrencisi için pandemi nedeniyle ertelediği mezuniyet törenlerini, 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdi. Pandemi önlemlerinin titizlikle alındığı törenlerde, mezunlar ve aileleri mutluluklarını paylaştı.

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. Yeşim Ekinci ve Prof. Dr. İpek Karaaslan'ın yanı sıra fakülte dekanları, enstitü müdürleri ve öğretim üyeleri de farklı fakültelerin farklı günlerde yapılan törenlerine katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

"ALDIĞINIZ EĞİTİM ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMANIZI SAĞLAYACAK"

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreninde konuştu. Pandemi nedeniyle mezuniyet törenlerini iki yıldır yapamıyor olmanın üzüntüsünü dile getiren Bedrettin Dalan, önümüzdeki yılların daha rahat bir yaşamı getirmesini umut ettiğini belirtti. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasına kurulan ilk diş hekimliği fakültesi olduğunu belirten Dalan, bugün gelinen noktada fakültenin ve diş hastanesinin, dünyanın JCI (Joint Commission International) akreditasyonuna sahip ilk diş hekimliği fakültesi ve diş hastanesi olduğunu söyledi. Fakültenin mezunlarının ise dünyanın her yerinde aranan profesyoneller olduğunu ifade eden Dalan, mezunların Avrupa'da da çalışma olanağı olduğunu belirtti. Dalan, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatın neresinde olursa olsun önünüze bir engel çıkarsa sakın vazgeçmeyin. Hedefinizi hep yüksekte tutun. Azimle çalışın mutlaka başarırsınız. Zor bir eğitimden geçtiniz. Eminim bu zor eğitim, size hayatta karılaşacağınız birçok zorluğu yenecek tecrübeler kazandırmıştır."

BİLİM, AKIL, VİCDAN VE AHLAKTAN AYRILMAYIN ÖĞÜDÜ

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de, bu olağanüstü şartlarda eğitimlerini alarak mezun olan tıp fakültesi öğrencilerinin çok önemli bir tecrübe kazandıklarına dikkati çekti. Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, "Bu dönemde hepimiz çok zorlandık ama en çok zorlanan öğrencilerimiz oldu. İnanıyorum ki en iyi şekilde yetiştiniz. Üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğinizi biliyorum ve inanıyorum ki kendinizi istediğiniz gibi gerçekleştireceksiniz. Sizlere bilimden, akıldan, vicdan ve ahlaktan ayrılmadan mesleğinizi en iyi şekilde gerçekleştirmenizi öğütlüyorum. Çünkü biz kendimizi artık size emanet ediyoruz. Bundan sonra bizim çizdiğimiz bu yolda siz ilerleyeceksiniz. Şunu da bilin ki, üniversite olarak her zaman yanınızdayız. Yolunuz açık olsun" dedi.