Yeditepe Üniversitesi'nden bir ilk daha

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda her biri Alman ekolünden yetişmiş akademisyenlerden ders alacak olan öğrenciler, eğitimlerinin bir dönemini Almanya'da, mesleki işyeri uygulaması şeklinde geçirecekler. Başarılı olmaları durumunda ise Almanya'da, hem lisans eğitimi hem de iş olanağına sahip olacaklar

Yeditepe Üniversitesi, dünya vatandaşı yetiştirme yolunda yaptığı uluslararası işbirliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Önümüzdeki akademik yılda eğitime başlayacak olan Almanca eğitim veren Meslek Yüksekokulu'nu açan Yeditepe Üniversitesi, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Alman F+U Eğitim Kurumları'yla da işbirliği anlaşmasına imza atarak öğrencilerine Almanya'nın kapılarını araladı. "Elektronik Teknolojisi", "İnternet Ağ ve Teknolojileri", "Mekatronik" ve "Otomotiv Teknolojisi" bölümlerinden oluşan Meslek Yüksekokulu'na önümüzdeki yıl, 20'si tam, 196'sı yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 216 öğrenci alınmasına karar verildi.

İmzalar Yeditepe Üniversitesi'nde Atıldı

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve F+U Eğitim Kurumları Kurucu Başkanı Hans-Dieter Sauer, işbirliği anlaşmasını Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda imzaladı.

Toplantıya ayrıca Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Bedrettin Dalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sermin Örnektekin, Almanca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şule Aydeniz, F+U Eğitim Kurumları Başkan Yardımcısı Herbert Schlager, Proje Yöneticisi Yakup Dıvrak ve F+U Eğitim Kurumları'na bağlı Internationale Berufsakademie (IBA) Üniversitesi'nin Berlin Koordinatörü Suzan Edebali katıldı.

Almanya'da İş ve Eğitime Devam Etme Olanağı

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 2019-2020 akademik yılında Elektronik Teknolojisi, İnternet Ağ ve Teknolojileri, Mekatronik ve Otomotiv Teknolojisi bölümleriyle eğitim vermeye başlayacak. Bölümlerin her birine 5'i tam burslu, 49'u yüzde 50 burslu olmak üzere 54'er öğrenci alınacak. Meslek Yüksekokulu'na böylece toplamda 216 öğrenci alınmış olacak.

Bu bölümlerde eğitim gören öğrenciler, ilk yıl Almanca hazırlık eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi'nde alacak. İkinci yıl ve üçüncü yılın ilk döneminde, üniversitenin İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yerleşkesinde yoğun uygulamalı eğitimden geçecek.

İki kurum arasında yapılan işbirliği anlaşmasına göre öğrenciler, üçüncü yılın son döneminde ise F+U Eğitim Kurumları'nın anlaşmalı olduğu, Almanya'daki 1800 firmadan birinde mesleki işyeri uygulaması şeklinde eğitim alacak.

Mesleki işyeri uygulaması yaptıkları firmada, başarılı olmaları durumunda, bu firmanın referansı ile Almanya'da kalarak çalışma olanağına kavuşacak olan öğrenciler, isterlerse F+U Eğitim Kurumları'na bağlı Almanya'daki IBA Üniversitesi'nin mühendislik bölümlerinde lisans eğitimine devam edebilecek.

Alman Akademisyenlerden Eğitim

Eğitimleri sırasında her biri Alman ekolünden yetişmiş, sektörde üst düzey deneyimi olan Türk akademisyenlerden ders alacak olan öğrencilerin derslerine, hazırlık döneminde yoğun olmak üzere eğitimleri boyunca Alman akademisyenler de girecek. İşbirliği anlaşması kapsamında ayrıca akademisyen değişimi de yapılabilecek.