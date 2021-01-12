Yelkende İzmir ve Muğla İlleri Hakem Vize ve Terfi Semineri çevrim içi yapıldı - Son Dakika

Yelkende İzmir ve Muğla İlleri Hakem Vize ve Terfi Semineri çevrim içi yapıldı

12.01.2021 10:09
Yelkende İzmir ve Muğla İlleri Hakem Vize ve Terfi Semineri çevrim içi yapıldı, System.String[]

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), İzmir ve Muğla İlleri Hakem Vize ve Terfi Semineri'ni çevrim içi düzenlendi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), İzmir ve Muğla İlleri Hakem Vize ve Terfi Semineri'ni çevrim içi düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler doğrultusunda seminer, "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.

40 hakemin katıldığı seminerin eğitmenliğini TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, moderatörlüğünü ise olarak Mustafa Çağatay yaptı.

Hakem, Muğla, İzmir, Vize, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yelkende İzmir ve Muğla İlleri Hakem Vize ve Terfi Semineri çevrim içi yapıldı - Son Dakika Spor


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