Yelkende Spor Toto Yıldızlar Kupası heyecanı İzmir'de sürüyor

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Spor Toto Yıldızlar Kupası yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde devam ediyor.

Çeşme Belediyesinin desteğiyle Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen kupanın ilk hafta yarışlarında, optimist ile laser sınıflarında 191 sporcu yer alıyor.

İlk haftanın 14 Mart Cumartesi günü tamamlanacağı organizasyonda, 21 Mart'ta sona erecek ikinci haftada 420, 470 ve rüzgar sörfü sınıflarında mücadeleler gerçekleştirilecek.

TYF Başkanı Özlem Akdurak, yaptığı açıklamada, her zaman Çeşme'de yarış düzenlemeyi arzu ettiklerini belirterek, "Eminim Çeşme, Çeşme Belediyesinin desteğiyle ulusal ve uluslararası organizasyonlara bundan sonra ev sahipliği yapacak. Çeşme Belediyesine teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.