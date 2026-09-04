Yemek yerken canlı yayın açtı, patron çıldırıp küfürler yağdırdı! Bakanlık hemen harekete geçti
Niğde'de bir restoranda yemek yerken canlı yayın açan sosyal medya fenomeni, "işletmeyi kötülediği" iddiasıyla mekân sahibinin hışmına uğradı. Dışarıdan gelen bir telefon üzerine öfkeyle masaya gelerek fenomene sesini yükselten, telefonuna el koyan ve canlı yayında küfürler savuran işletmeci hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.
Niğde'de faaliyet gösteren bir restorana giden sosyal medya fenomeni, masasında yemek yediği esnada takipçilerine yönelik canlı yayın başlattı. Binlerce kişinin izlediği yayın esnasında, dışarıdan gelen bir telefonla bilgilendirildiğini belirten işletme sahibi öfkeyle masaya baskın yaptı. Fenomenin restoranı ve yemekleri kötülediğini öne süren işletmeci, müşterinin şahsi telefonuna el koydu.
TARTIŞMA BİNLERCE KİŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI
İşletme sahibinin canlı yayında "Bir tane g... kalkıp benim emeğimi yere vuramaz" sözleriyle hakaretler savurması üzerine fenomen vatandaş, "Bana g... möt deme. Dışarıdan arayan biri için böyle bir tavır yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Sözlü tartışma ve hakaret anları yayını izleyen binlerce takipçi tarafından anbean kaydedildi.
TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Skandal görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması ve kamuoyunda büyük tepki çekmesinin ardından yetkili merciler harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bakılıyor" ifadesini kullanarak söz konusu işletme ve olay hakkında resmi inceleme başlatıldığını bildirdi.
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