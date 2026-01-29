Yemeksepeti\'nin Ekonomik Katkısı 3 Milyar Euro\'yu Aştı

YEMEKSEPETİ, Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'na (GSYH) 3 milyar Euro'yu aşan bir katkı sağladığını duyurdu. 121 bini aşkın istihdamı destekleyen şirket, hane halkı bütçesinin en güçlü destekçilerinden biri olmayı hedefliyor.

Türkiye'nin Online Yemek Sipariş Markası Yemeksepeti, 2025 yılında Türkiye ekonomisine sunduğu katkıya dair verileri açıkladı.

Yemeksepeti'nin çatı şirketi Delivery Hero verileri ile dış kaynakların birlikte kullanıldığı ve Temmuz 2024 – Haziran 2025 dönemini kapsayan, Centre for Economics and Business tarafından gerçekleştirilen sosyo-ekonomik etki analizine göre şirketin Türkiye ekonomisindeki rolü şu iki ana başlık altında teyit edildi:

"GSYH'ye güçlü katkı: Operasyonları, restoran ve iş ortağı ağı, kurye ekosistemi ve tedarik zinciri üzerinden; ayrıca bu gelirlerin ekonomide tekrar harcanmasıyla oluşan dolaylı etki dahil olmak üzere Yemeksepeti toplamda 3,06 milyar Euro'luk ekonomik değer yarattı. Bu rakam, Türkiye GSYH'sinin yüzde 0,21'ine karşılık geliyor.

"121 bin kişilik istihdam etkisi: Yemeksepeti'nin kendi çalışanları, kurye iş ortakları ve platformda faaliyet gösteren işletmelerin yanı sıra tedarik zinciri ve dolaylı ekonomik faaliyetler dahil edildiğinde, şirket 121.267 tam zamanlı eşdeğer (FTE) istihdamı destekledi. Bu sayı, Türkiye toplam istihdamının yüzde 0,35'ine denk geliyor."

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Yemeksepeti, makroekonomik katkısının ötesinde, kullanıcı bütçelerine sağladığı doğrudan finansal destekle de 2025 yılında rekor kırdı. Kampanyalar, kuponlar ve sadakat programları aracılığıyla sağlanan toplam kullanıcı faydası, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki katına çıkarak 14,2 milyar TL'ye ulaştı. Bu desteğin önemli bir kısmı, YeClub sadakat programı sayesinde hayata geçti. Program kapsamında 6 milyar TL'nin üzerinde puan dağıtıldı. Günlük siparişleri daha avantajlı hale getiren bu katkı, Yemeksepeti'nin kullanıcı bütçesini destekleyen ve günlük hayata değer katan güvenilir bir yol arkadaşı rolünü pekiştirdi."

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Kullanıcı dostu platformu, geniş restoran ağı ve üstün kullanıcı hizmetleriyle Yemeksepeti, MediaCat ve Ipsos tarafından yapılan araştırma sonucunda, 'Türkiye'nin En Sevilen Markaları 2025' araştırmasında 'Online Yemek Siparişi' kategorisinde Türkiye'nin en sevdiği marka seçildi.

Pazarlamasyon ve Nielsen IQ Türkiye iş birliğiyle 12 ilde, 15-64 yaş arası ABC1C2 SES grubundan 1000 kişinin katılımıyla düzenlenen Tech Brands Turkey araştırmasında Yemeksepeti, 'Yemek Online/Mobil Sipariş' kategorisinde 'Türkiye'nin En Teknolojik Markası' seçildi."

'ETKİMİZ SİPARİŞİN ÇOK ÖTESİNDE'

Rapor sonuçlarını ve 2025 yılını değerlendiren Yemeksepeti CEO'su Oytun Çalapöver, şunları söyledi:

"2025, hem Yemeksepeti hem de içinde bulunduğumuz hızlı ticaret ekosistemi için dönüşümün hızlandığı bir yıl oldu. Bu yılı salt büyüme rakamlarıyla tanımlamak eksik kalır. Çünkü asıl büyüme, yarattığımız toplumsal ve ekonomik değerde gerçekleşti. GSYH'ye 3 milyar Euro'yu aşan katkımızın yanı sıra; çalışanlarımız, kurye iş ortaklarımız, market tarafında toplayıcı ve depocularımız dahil 121 bin kişilik güçlü bir istihdam etkisi yaratmamız bunun en somut göstergesi. Kullanıcılarımıza sunduğumuz ekonomik desteği neredeyse iki katına çıkararak 14,2 milyar TL'ye ulaştırırken, tüm paydaşların kazandığı sürdürülebilir bir model inşa ettik. Bu, işimizi büyütürken ülke ekonomisini de büyüttüğümüzün net bir kanıtı."

'TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA YILI'

2025'i 'altyapı ve yapay zeka yılı' olarak tanımlayan Çalapöver, şirketin gelecek vizyonuna dair de değerlendirmelerde bulundu. Yapay zekanın artık kişiselleştirme, talep tahmini ve lojistik optimizasyonunun merkezinde yer aldığını vurgulayan Çalapöver, şöyle devam etti:

"Delivery Hero'nun küresel teknoloji gücünü yerel içgörülerle birleştirerek daha akıllı ve daha hızlı bir deneyim sunduk. Yemeksepeti için 2026, daha fazlasını yapmak değil, doğru işleri daha iyi yapacağımız bir yıl olacak."