Son Dakika Haberleri: Yemen'de Husilerin İha ile Düzenlediği Saldırı Engellendi

Yemen'de Husilerin İha ile Düzenlediği Saldırı Engellendi

1 saat önce

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, hükümete bağlı güçlerin, Husilerin Hudeyde kentinde üst düzey askeri yetkililere insansız hava aracıyla (İHA) suikast amacıyla düzenlediği saldırıyı engellediğini belirtti.

Yemen'de Husilerin İha ile Düzenlediği Saldırı Engellendi, System.String[]
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, hükümete bağlı güçlerin, Husilerin Hudeyde kentinde üst düzey askeri yetkililere insansız hava aracıyla (İHA) suikast amacıyla düzenlediği saldırıyı engellediğini belirtti.

İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İHA düzenlenen saldırının, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesindeki (RCC) hükümet üyelerini hedef aldığını, ancak Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle söz konusu saldırının engellendiğini aktardı.

Husileri, İsveç'te Yemenli taraflar arasında imzalanan anlaşmayı sonuçsuz bırakmak ve BM ile uluslararası camianın krizin çözümü için sarf ettiği çabayı baltalamakla suçlayan İryani, saldırının, Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde geçit töreni sırasında düzenlenen saldırıdan bir gün sonra gerçekleştiğini ifade etti.

İryani, saldırının nasıl engellendiğiyle ilgili ayrıntılı bilgi vermezken Husilerden de konuya dair açıklama yapılmadı.

Hollandalı General Patrick Cammaert'in başkanlık ettiği RCC'de hükümet kanadından 3 askeri yetkili bulunuyor.

Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde perşembe günü geçit töreni sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 4 asker ölmüş, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah en-Nahi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih ez-Zendani, Lahic Valisi Ahmed et-Turki ve Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah'ın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla kişi yaralanmıştı. Askeri İstihbarat Başkanı Tamah ise bugün vefat etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:24 Kaynak: AA

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