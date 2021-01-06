Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini duyurdu - Son Dakika

Husiler, Yemen'in kuzeyindeki Cevf kentinde Suudi Arabistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait bir İHA düşürdüklerini ifade etti.

Seri, söz konusu İHA'nın, "düşmanca faaliyetlerde bulunduğu sırada uygun bir füzeyle hedef alındığını" kaydetti.

Suudi Arabistan makamlarından ve koalisyon güçlerinden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.