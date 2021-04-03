Yeni Malatyaspor, Başakşehir deplasmanında

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Ligde son 10 haftadır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan M. Başakşehir maçına kilitlendi. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde ikinci maçına çıkacak olan sarı-siyahlılarda tek hedef ise 3 puan.

Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, yarın deplasmanda 8'inci kez Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Şuana kadar iki takım arasında oynanan 7 müsabakanın 4'ünü Başakşehir kazanırken, Yeni Malatyaspor sadece bir galibiyet alabildi. 2 kez berabere kalan Yeni Malatyaspor, Başakşehir karşısında 3 puan alarak ligde de rahatlamak istiyor.

2022 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle ara verilen ligde 5 günlük Antalya kampı geçiren Yeni Malatyaspor, Ligin 32. haftasında karşı karşıya geleceği Başakşehir'e karşı kazanmanın yollarını arayacak. Teknik Direktörlüğe getirilen İrfan Buz ile ligde Gaziantepspor'la 2-2 beraber kalarak galibiyet hasretini 10 maça çıkaran Yeni Malatyaspor, 32 puanla 14. sırada yer alıyor.

4 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı ise Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetecek. - MALATYA