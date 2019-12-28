Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-siyahlılar, idmanın ardından Gaziantep'e gitti.

Sakatlıkları bulunan Eren Tozlu, Issam Chebake, Afriyie Acquah ile oğlunun yaşadığı kaza sonrası izin alarak ülkesi Ekvador'a giden Arturo Mina, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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