Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor Maçını Kazansaydık, İkinci Olacaktık"

Yeni Malatyaspor Maçını Kazansaydık, İkinci Olacaktık"

3 saat önce

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık, ikinci olacaktık." dedi.

Yeni Malatyaspor Maçını Kazansaydık, İkinci Olacaktık
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık, ikinci olacaktık." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Büyükşehir Kampüste" adı altında Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Öztürk, Antalyaspor'un, dünyanın en iyi kulüpleri ile aynı standartlarda tesislere sahip olduğunu söyledi.

Öztürk, Antalya'nın spor şehri de olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

" İngiltere'de Chelsea, Manchester United, Manchester City, hatta daha fazlasını gezdim. Real Madrid ve Barcelona'nın tesislerini de gezdim. O standartların kesinlikle altında kalmayan, sadece Antalya'yı değil Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebileceğimiz bir tesis kazandırılmış Antalyaspor'a. Bunun için teşekkür ediyoruz Menderes Türel Başkan'a."

Kırmızı-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'de başarılı sonuçlar aldığını anımsatan Öztürk, Antalya'yı layık olduğu yere getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık, ikinci olacaktık. Kafamızdaki düşünce, Antalyaspor'u hak ettiği yerlere getirebilmekti. Hak ettiği yerler derken, burada doğru vizyonu konuşabilmek lazım. Bir Barselona şehrine bakalım. Barselona şehrine en büyük gidilme nedenlerinden biri aslında Barcelona Kulübüdür. Şu anda Barselona'ya yapılan 1-2 günlük tur paketlerinde bile 100-150 avro karşılığında Barcelona Kulübünün stadının gezilmesi var. Antalyaspor'da da biz bunu öngördük. Antalyaspor'un iyi olması demek, sadece Antalya şehrinin değil, Türkiye'nin tanıtımı için de rol oynaması demektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:09 Kaynak: AA

Ali Şafak Öztürk, Antalya, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Spor
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