Yeni mekanlarında da ziyaretçilerin gözdesi oldular

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü sahasından taşınan tarihi eserler, yeni yerlerinde de ziyaretçilerin gözdesi oldu.

SELMAN TÜR - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü sahasından taşınan tarihi eserler, yeni yerlerinde de ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Ilısu Barajı ve HES Projesi'nden etkilenen Hasankeyf'te tarihi ve kültürel değerlerin korunması, bunların gelecek nesillere aktarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, tarihi eserlerin yeni yerleşim alanına taşınması çalışmaları son aşamaya geldi.

Baraj gölü sahasından çıkarılan Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Süleyman Han Camisi minaresi, Hasankeyf Kalesi orta kapısı, İmam Abdullah Türbesi ve Zaviyesi, Baldaken Türbeleri ile Er-Rızık, Kızlar ve Koç camileri, yeni Hasankeyf'teki Kültürel Park Alanı'na nakledildi.

Baraj sularının yükselmesiyle, bu eserlerin bulunduğu Hasankeyf Kültürel Park Alanı, yarımada haline gelecek.

Kaymakam Haluk Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasankeyf'in turizmde çok önemli bir marka olduğunu söyledi.



Kültürel Park Alanı'na taşınan tarihi eserlerin yerlerinde yerleştirme ve peyzaj çalışmalarının da sürdüğünü belirten Koç, gelecek süreçte daha çok turist ağırlamayı beklediklerini ifade etti.

Bu sene su tutulacak olması nedeniyle Hasankeyf'in adeta ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Koç, "Yeni yerleşim yerinde yapılacak aktivitelerle turizm potansiyelimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Tekneyle tarihi kaleye ulaşılacak

Tarihi Hasankeyf Kalesi'nin yerinde korunduğunu anlatan Koç, yapılacak antik limandan kalkacak teknelerle tarihi kaleye ulaşımın sağlanacağını kaydetti.



Koç, kalenin ilçe turizmine ayrı bir katkı sunacağını vurgulayarak, "Karşılıklı oluşturulacak antik iki liman ve teknelerle hem güzel bir göl seyri yaşanacak hem de kale gezilmiş olacak." ifadelerini kullandı.



"Açık hava müzesi"



Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen de ilçenin özellikle kültür turizmi açısından önem taşıdığını söyledi.

Şanlıurfa, Mardin, Midyat, Hasankeyf ile Diyarbakır üçgeninin çok sayıda tarihi ve kültürel değeri bünyesinde barındırdığını belirten Kusen, bu eserlerin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade etti.

Kusen, tarihi varlıkların, özellikle de yaklaşık bin 100 tonluk Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasının uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını dile getirerek, "Hasankeyf aslında bir açık hava müzesi. Burada sahip olduğumuz kültürel değerlerimizin bir kısmı taşındı. Taşınan eserler yeni yerinde büyük ilgi görüyor. Turistler şimdiden orayı ziyaret etmeye başladı." diye konuştu.

"Büyük çaba harcandı"

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı ise Türkiye'de geçen yıl ilk kez uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin baraj gölü alanından çıkarılıp Hasankeyf Kültürel Park Alanı'na taşındığını, ardından diğer eserlerin de aynı bölgeye nakledildiğini kaydetti.

Tarihi varlıkların taşınması için büyük çaba gösterildiğini ve harcama yapıldığını anlatan Kösalı, "DSİ olarak suyu enerjiye dönüştürdüğümüz gibi tarihimize ve kültürümüze de sahip çıkıyoruz." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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