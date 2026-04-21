Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı - Son Dakika
21.04.2026 09:46
Kocaeli’de bir kız yurdunda yeni atanan müdürün uygulamaya koyduğu kısıtlamalar öğrencilerin tepkisine neden oldu. Yemek seçeneklerinin azaltılması, 23.00 sonrası giriş ve bahçe kullanımının kısıtlanması ile giyim-kuşam müdahalesi iddiaları gündem oldu. Eylem yapan öğrencilere, uygulamaların kaldırılacağı ve disiplin cezası uygulanmayacağı sözü verildi.

Kocaeli’de bir kız yurdunda yeni atanan müdürün hayata geçirmeye çalıştığı kısıtlamalar öğrencilerin tepkisine neden oldu. Yurtta kalan öğrenciler, alınan kararların günlük yaşamlarını zorlaştırdığını belirterek duruma karşı çıktı.

YEMEK VE GİRİŞ SAATİ DÜZENLEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

İddialara göre, yemekhanede daha önce sunulan 9 çeşit seçmeli yemek hakkı 2 çeşide düşürüldü. Ayrıca son giriş saati olan 23.00 sonrası yurda girişlerin yasaklanması ve aynı saatten sonra bahçeye çıkışın kısıtlanması da öğrenciler tarafından eleştirildi.

GİYİM VE ORTAK ALAN KISITLAMASI

Öğrenciler, giyim-kuşamlarına müdahale edildiğini ve yangın merdivenlerine çıkışın sigara içildiği gerekçesiyle yasaklandığını öne sürdü. Söz konusu uygulamalar, yurtta kalan öğrenciler arasında rahatsızlık yarattı.

EYLEM SONRASI GERİ ADIM

Kısıtlamalara karşı tepki gösteren öğrenciler eylem yaptı. Yaşanan gelişmelerin ardından öğrencilere, uygulamaların kaldırılacağı ve herhangi bir disiplin cezası verilmeyeceği yönünde söz verildi.

Kocaeli, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mert kursun Mert kursun :
    cıplak gezecez gece kiminle sabahlayacaklarına eylem yapmışlar 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
07:06
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
06:42
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
06:29
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
06:18
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
22:26
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
21:30
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
