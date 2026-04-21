Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı

Kocaeli’de bir kız yurdunda yeni atanan müdürün hayata geçirmeye çalıştığı kısıtlamalar öğrencilerin tepkisine neden oldu. Yurtta kalan öğrenciler, alınan kararların günlük yaşamlarını zorlaştırdığını belirterek duruma karşı çıktı.
İddialara göre, yemekhanede daha önce sunulan 9 çeşit seçmeli yemek hakkı 2 çeşide düşürüldü. Ayrıca son giriş saati olan 23.00 sonrası yurda girişlerin yasaklanması ve aynı saatten sonra bahçeye çıkışın kısıtlanması da öğrenciler tarafından eleştirildi.
Öğrenciler, giyim-kuşamlarına müdahale edildiğini ve yangın merdivenlerine çıkışın sigara içildiği gerekçesiyle yasaklandığını öne sürdü. Söz konusu uygulamalar, yurtta kalan öğrenciler arasında rahatsızlık yarattı.
Kısıtlamalara karşı tepki gösteren öğrenciler eylem yaptı. Yaşanan gelişmelerin ardından öğrencilere, uygulamaların kaldırılacağı ve herhangi bir disiplin cezası verilmeyeceği yönünde söz verildi.
