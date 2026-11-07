Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti\'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in Yeni Parti’den istifasıyla başlayan siyasi hareketlilik, yeni bir iddiayla gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, Yüceer’in AK Parti’ye katılacağını öne sürerken, iddia siyaset kulislerinde yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in Yeni Parti’den istifa etmesinin ardından siyaset kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Sinan Burhan, Yüceer’in AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in Yeni Parti’den istifası siyaset gündeminde yankı uyandırırken, yeni adresine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, Yüceer’in AK Parti’ye katılacağını ileri sürdü.

SİNAN BURHAN’DAN AK PARTİ İDDİASI

Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti’ye katılacak” ifadelerini kullandı.

Burhan’ın açıklaması, Yüceer’in istifa kararının hemen ardından geldi. Ancak Yüceer’in AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaya ilişkin kendisinden yapılmış bir doğrulama bulunmuyor.

Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden

YENİ PARTİ’DEN İSTİFA ETTİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bugün yaptığı açıklamayla Yeni Parti üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. İstifa gerekçelerini açıklayan Yüceer, parti içindeki gelişmelere ve il kongresinde yaşanan delege tartışmalarına tepki gösterdi.

Hasta olduğu dönemde gerçekleştirilen il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden tartışma yaşandığını ve kendisinin delege listesine dahi yazılmadığını belirten Yüceer, bu durumu kabul edilebilir bulmadığını ifade etti.

“BENİM ARADIĞIM YOL ARKADAŞLIĞI BU DEĞİL”

Siyaseti makam ve koltuk hesabıyla yapmadığını vurgulayan Yüceer, açıklamasında parti içerisindeki bazı isimleri kişisel çıkarlarını ön planda tutmakla eleştirdi.

Yüceer, “Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’a hizmet etmeye devam edeceğini belirten Yüceer, önceliğinin siyasi hesaplaşmalar değil, kentin sorunları ve devam eden projeleri olduğunu kaydetti.

Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden

"BİR BÜYÜKŞEHİR DAHA GEÇECEK" İDDİASI HATIRLANDI

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından, bir büyükşehir belediye başkanının daha iktidar partisine katılacağı öne sürülmüştü. Bu kez adı gündeme gelen isim, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olmuştu. Ancak Özdemir, 12 Ekim’de yaptığı açıklamada CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirterek AK Parti’ye geçeceği iddialarını yalanlamıştı. Şimdi ise Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in AK Parti’ye katılacağı iddiası gündeme geldi.

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiCandan YüceerYeni PartiAK PartiSiyasetSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Arda Güler’e çılgın teklif Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Vatandaşa yedireceklerdi Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
18:06
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11’ler belli oldu
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:55
Gazze’de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
17:54
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
17:27
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
17:14
Kadınlar derbisinde muhteşem son Kazanan 89. dakikada belli oldu
Kadınlar derbisinde muhteşem son! Kazanan 89. dakikada belli oldu
16:55
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
16:40
Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi Tepkiler çığ gibi
Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi
16:39
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
16:20
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
15:37
Efkan Ala’dan çok sert mesaj İsim vermedi ama muhatabı belli
Efkan Ala’dan çok sert mesaj! İsim vermedi ama muhatabı belli
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 18:47:27. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android