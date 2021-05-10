Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü
10.05.2021 17:26
Süper Lig'de oynanan 40'ıncı hafta karşılaşmalarının ardından şampiyonluk oranları da değişti. Beşiktaş'ın 1.05 olan şampiyonluk oranı 1.12'ye yükselirken, Fenerbahçe'nin 6.00 olan oranı 4.50'ye düştü. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali ise 3-1'lik derbi galibiyeti sonrasında biraz daha kuvvetlendi. 12.00 oranı olan sarı-kırmızılılara da 11.00 oran verildi.
Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78'e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.
MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79'a yükselten Fenerbahçe ise 2. sıradaki yerini korudu. Bu sonuçların ardından İddaa'da şampiyonluk oranları değişim gösterdi.
İDDİAA'DA ŞAMPİYONLUK ORANLARI
1.12 Beşiktaş
4.50 Fenerbahçe
11.0 Galatasaray
ÖNCEKİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Beşiktaş: 1.05
Fenerbahçe: 6.00
Galatasaray: 12.00
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