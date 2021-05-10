Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü

Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78'e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79'a yükselten Fenerbahçe ise 2. sıradaki yerini korudu. Bu sonuçların ardından İddaa'da şampiyonluk oranları değişim gösterdi.

İDDİAA'DA ŞAMPİYONLUK ORANLARI

1.12 Beşiktaş

4.50 Fenerbahçe

11.0 Galatasaray

ÖNCEKİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 1.05

Fenerbahçe: 6.00

Galatasaray: 12.00