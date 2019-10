Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pilot öğretmen önlüğü uygulamasına ilişkin, "İstanbul pilot ilimiz olarak seçildi. Birinci dönemin bitimine kadar bu pilot çalışma devam edecek. Numune önlüklerimizin denemeleri bu pilot okullarımızda yapılacak. Kendilerinden talep gelmesi durumunda önlüklerimizde revizyonlar yapılıp ikinci döneme hazır hale getirilecek. Böylece, bu önlüklerin pilot okullarımızda aslında ön pilotunu da yapmış olacağız." dedi.

Bakan Selçuk, Üsküdar'daki Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen "Yeni Tasarlanan Öğretmen Önlüklerinin Tanıtımı Programı"ndaki konuşmasında, bir yıl önce 2023 eğitim vizyonuyla ilgili konuşurken yeniliklerden ziyadesiyle söz ettiklerini hatırlattı.

Eğitimde, bilimde, sanatta, teknolojide yeniliklerin bir şekilde hep gündemde olmasını arzu ettiklerini dile getirdiklerine değinen Selçuk, bugün yine bir yenilikle öğretmenlerin karşısında olduklarını belirtti.

Selçuk, öğretmenlerin kıyafeti meselesini sadece kendisinin değil bütün toplumun çok önemsediğini, şehirlerdeki ziyaretlerinde, öğretmen odalarında ve daha birçok ortamda görme fırsatı bulduğunu anlatarak, bir meslektaşının öğretmen odasında kendisine anlattığı hikayeyi şöyle aktardı:

"İlkokula gidiyordum. Babam mandıracıydı ve biz süt dağıtırdık hafta sonlarında. Bir gün bir apartmandan bir kadın pencereden seslendi, süt istedi, yukarı çıktım. Daha ilkokul 2'de 3'teyim ve kapıyı açan kişinin benim öğretmenim olduğunu fark ettim. Meğer onun eviymiş. Öğretmenimi önlüksüz gördüm. Gömleği ve pantolonu vardı. O kadar şaşırdım ki öğretmenim öğretmenliği bıraktı sandım ve eve gidip ağlamaya başladım. Ertesi gün tekrar onu önlükle gördüğümde çok mutlu olmuştum.' diye böyle bir hatırasını anlattı bir öğretmenimiz."

"Önlük sadece bir kıyafet değil, ustalığın simgesi"

Öğretmenin giyiminin, kuşamının, davranışının, duruşunun, rol model oluşunun herkes açısından çok kritik ve çok değerli olduğunu belirten Selçuk, "Öğretmenimizin duruşu, hitabeti ve kıyafeti bize başka bir anlam yüklüyor. Başka bir çağrışım yüklüyor. Önlük aslında sadece bir kıyafet değil, ustalığın simgesi. Olmuşluğun, muktedirliğin, muvaffakiyetin simgesi. İşe başlamış olmanın, çalışıyor olmanın, kolları sıvamanın, karşıdan görüldüğünde sorunları çözecek olan kişinin geliyor olduğunun, 'Ben buradayım, bilgimle, tecrübemle, yeteneklerimle buradayım.' demenin bir temsilidir. Aslında, mesleğin güçlü temsilidir." diye konuştu.

Bakan Selçuk, bir yıldır "1 milyon öğretmen 1 milyon fikir" projesiyle ilgilendiklerine işaret ederek, inanılmaz sayıda öğretmenin kıyafetlerle ilgili geri bildirimlerde bulunduğunu, bazı öneriler ortaya koyduğunu ve bu öneriler içerisinde de önlük konusunun çok fazla yer aldığını anlattı.

Okullarda kurulan tasarım ve beceri atölyelerine değinen Selçuk, burada öğretmenlerin daha aktif olmasını ve eğitimin fiziksel olarak da çok daha fazla içinde olmasını beklediklerini dile getirdi.

Öğretmenlerin yeri gelecek çocukların çamurlu elleriyle ilgileneceklerini, yeri gelecek ahşap atölyesindeki talaş tozuyla da karşılaşacaklarını, boya, renkler ve diğer malzemelerin hepsinin sınıfın içerisinde daha çok karşılarına çıkacaklarını dile getiren Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Atölyeler yaygınlaştıkça öğretmenlerimizin kıyafetleriyle ilgili de ihtiyaçların değişeceğini, dönüşeceğini tahmin ediyoruz ve şu andaki binlerce atölyede de bu ihtiyacı birebir görme fırsatımız oldu. Buradan hareketle de öğretmenlerimizin ve öğretmen kuruluşlarının da görüşlerini alarak bir önlük tasarımı üzerine çalışıldı. Gerek kumaş içerikleri, gerek kesimi, modeli, rengi konusunda öğretmenlerimizle bu hazırlık sürecinde uzun temaslarımız oldu. Görüş alışverişlerimiz, istişarelerimiz oldu ve sürekli onların geri bildirimleriyle yapılan bu çalışmalara da yön verilmeye çalışıldı. Yaklaşık 5 aylık bir hazırlık çalışmasından söz edebiliriz. Bu hazırlıklarda bizlere gönüllü desteğini esirgemeyen dünyaca ünlü modacılarımız Ayşe ve Ece Ege'ye detaylı, ayrıntılı çalışmaları ve bu konuda harcadıkları yüksek mesaileri için gönülden teşekkür ediyorum. Üretimlerini gerçekleştiren LC Waikiki firmasının tüm yöneticilerine ve ustalarına kadar müteşekkir olduğumuzu ayrıca belirtmek isterim."

"Tüm öğretmenlerimizin kullanımına yönelik bir zorunluluğumuz yok"

"Ben biliyorum ki, birçok öğretmenimiz bu önlükler, okulların tozunu, öğretmenliğin izini üzerinde taşıyacak olmanın, gün gelip okullara veda ettiğimizde de önlüğümüzü gururla çıkaracak olmanın bir karşılığı olacak." diyen Selçuk, "Tüm öğretmenlerimizin kullanımına yönelik bir zorunluluğumuz elbette yok. Böyle bir zorunluluğun beklentisi içinde asla değiliz. Sadece isteyenler, ihtiyaç duyanlar, ben giymek isterim diyenler için bir seçenek ortaya koyduk. Bunun altını çizerek ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk, İstanbul'da ilk pilotlamayı gerçekleştirecekleri okullara işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul pilot ilimiz olarak seçildi. Birinci dönemin bitimine kadar bu pilot çalışma devam edecek. Numune önlüklerimizin denemeleri bu pilot okullarımızda yapılacak. Kendilerinden talep gelmesi durumunda önlüklerimizde revizyonlar yapılıp ikinci döneme hazır hale getirilecek. Böylece, bu önlüklerin pilot okullarımızda aslında ön pilotunu da yapmış olacağız. Hangi okullar? Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kocasinan İlkokulu, Şişli Bilsem, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu, Büyük Reşitpaşa Ortaokulu, Validebağ Fen Lisesi, Ahmet Rasim Anadolu Lisesi, Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Başakşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bizim pilot çalışma yapacağımız okulların listesi."

Bu önlüğün çok güzel enerji yaratacağına inandığını dile getiren Selçuk, gönüllülüğe dair uygulamanın hayırlı olmasını temenni etti.

Programa yeni önlüklerini giyerek katılan öğretmenlere seslenen Selçuk, "Hepinize çok yakıştı diyorum ve güle güle giyelim. Bu konu bizim için meslektaşlarımızla beraberliğimizin de bir temsili, bir simgesi, sembolü. Biz meslektaşlarımızın her türlü problemleri, ihtiyaçları hususunda her zaman farkındalığımızı yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda sınıflarda, okullarımızda, atölyelerimizde daha rahat etmemizle ilgili de çaba sarf ediyoruz. Ben de önlüğümü giydim. Şimdi, bana soruyorlar, 'Her gün işe geldiğinizde giyecek misiniz?' diyorlar. Bu konuda, çalışmalar devam ediyor. Böylece bürokratik bir cevap vermiş olayım." şeklinde konuştu.

Ziya Selçuk, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmasının ardından Selçuk, modacı Ayşe ve Ece Ege'ye hediye takdim etti, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Yeni önlük tasarımı hakkında

Yeni önlükler, Türkiye'nin uluslararası moda markalarından Dice Kayek'in sahibi Ayşe ve Ece Ege bir erkek modeli, iki farklı kesim de kadın modeli olmak üzere 3 ayrı önlük tasarladı.

Okul hayatının duruluğunu ve berraklığını, öğretmenlik mesleğine duyulan güveni simgeleyen yeni tasarım önlüklerde rahatlık ve kullanışlılık ön planda tutuldu.

Pilot uygulama için öğretmenlere teslim edilen önlüklerin üretimi ise LC Waikiki firması tarafından gönüllü olarak yapılacak.

Pilot uygulama 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde İstanbul'dan başlanarak yaygınlaştırılacak.

Önlüklerin kullanımı tamamen gönüllük esasına dayalı olacak. İsteyen öğretmenler önlükleri ücretsiz olarak temin edebilecek.