Yeni yol, adına yakışır şekilde modern bir görünüme kavuşuyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi İlçe Terminali önünden geçen ve Çarmuzu, Kaynarca, Kiltepe, İlyas ve Bentbaşı mahallelerinin otak olarak kullandığı, Kuzey Kuşak Yolu'na bağlanan Yeni Yol Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde incelediler.

İnceleme gezisine, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Özer, Bentbaşı Mahalle Muhtarı Yakup Karkmaz, İlyas Mahalle Muhtarı Faik Şahin ile Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş katıldı.

Birçok mahallenin ortak kullandığı ve yıllardır sorunların yaşandığı caddede yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden mahalle muhtarları, mahallelerindeki sahipsizlik görüntüsünün Selahattin Gürkan'dan sonra yerini hizmetlere bıraktığını söylediler.

Bentbaşı Mahalle Muhtarı Yakup Korkmaz, "Yeni Yol Caddemiz, İlyas, Bentbaşı, Kiltepe ve Çevreyolu altında bulunan bütün mahallelerimize hitap eden bir yol. Şimdiye kadar büyük eksiklikleri vardı. Yol düzeni, aydınlatması ve kaldırımları yoktu büyük sıkıntı çekiyorduk. Üç aydır yoğun bir çalışma var. Bu çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere tüm ekibine şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İlyas Mahallesi Muhtarı Faik Şahin ise "Birçok mahallelerimizin bağlantı yolu olan Yeni Yol caddemiz yıllardır bakımsız bir vaziyetteydi. İlçe garajımız burada olduğundan çok işlek bir cadde. İşlek olmasına rağmen sahipsiz bir vaziyetteydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın göreve gelmesi ile birlikte taleplerimiz yeniden gündeme getirdik. Asfalt çalışmaları yapılıyor, drenaj kanallarımız, aydınlatılması yapılıyor mahallemiz çok güzelleşti. İlyas mahallemize hayırlı olsun. Sorunlarımızla ilgilenen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş da, " Bugüne kadar çevreyolu altına alt merkezler oluşturacağız diyen yöneticilere ben seslenmek istiyorum. Yani alt merkezleri şu anda 18-19 aydır çalışan yönetim oluşturuyor. Bütün yapılan eksik ve noksan işleri şu anki yönetimimiz üstün bir meziyetle, maharetle, güzellikle yapmaktadır. Öncelikle Selahattin Başkanımıza, Genel Sekreter Yardımcımıza, Daire Başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz kendilerinden razıyız, başarılarının devamını diliyorum. Bizim temennimiz şu, bu yol İlyas, Bentbaşı ve Kiltepe mahallelerinin ortak kullandığı bir yol. Yıllardır açılan bu yola kaldırım ve ışıklandırma yapamadılar. Şu anda bu yolumuzun eksikleri bir bir tamamlanmaktadır. Allah çok şükür Selahattin Başkanımızın yaptığı sayısız hizmetler var. Bu çalışmalarda onlardan biri" dedi.

Yeni yol caddesindeki asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise yaptığı açıklamada, "İlyas ve Bentbaşı Mahallemizin ortak yolu olan yeni yol caddemizi bitirme aşamasına getirdik. Burası gerçekten önemli bir bağlantı yolumuz. Hem Sanayi, Çarmuzu, Kiltepe, Kaynarca ve Kuzey Kuşak yolumuza bağlantıyı sağlayan çok önemli bir aks. Işıklandırılması, çevre düzenlemesi ve bisiklet yollarıyla inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Asfaltını tamamladık, güzel bir aks oldu, bu bölge için bir alt merkez oldu. Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda ciddi bir sıkıntıyı çözdük" ifadelerini kullandı.

8 metrelik yolun 30 metreye çıkarıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ise, "Bugün Bentbaşı, İlyas, Kiltepe, Kaynarca mahallemizi birbirine bağlayan 30 metre genişliğindeki Yeni Yol Caddemizdeyiz. 7- 8 metre genişliğinde olan bu yolumuzda büyük sıkıntılar yaşanmaktaydı. Yapılan çalışmalarla 30 metre genişliğine çıkarılarak bir kuşak yolu hüviyeti kazandırıldı. Altyapısı, çevre düzenlemesi, kaldırım çalışmaları, bisiklet yolları ve 4 şeritli yol akslarıyla çok güzel bir yol hüviyetine kavuştu. Aydınlatma çalışmaları kapsamında 200 adet aydınlatma direği dikildi. Başkanımızın planlamaları doğrultusunda gelişen bir bölgemiz olduğundan dolayı 2020 yatırım programımız içerisinde yer alan bu bölgemizdeki çalışmalarımız tamamlanmış oldu. Bu yolu kullanacak olana vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA