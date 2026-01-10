KAYA TUTUKLANDI
Aydın'ın Söke ilçesinde tartıştığı yerel internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna'yı tabancayla bacağından vurarak yaralayan Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün mahkemeye sevk edildi. Kaya, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Son Dakika › Güncel › Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
